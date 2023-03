Zvezdnica druge sezone nadaljevanja Seksa v mestu: Ta sezona bo zelo drugačna

Kultna serija Seks v mestu je pred letom dobila svoje nadaljevanje, ki so ga ustvarjalci poimenovali And Just Like That ... V prvi sezoni so bili ljubitelji priča smrti enega izmed glavnih junakov, sedaj pa igralka Sarita Choudhury, ki je v prvi sezoni nadaljevanja serije upodobila lik nepremičninske posrednice, obljublja, da bo druga sezona veliko bolj zabavna od prve.

Čeprav se prva sezona serije And Just Like That ... prične precej tragično, saj lik Živine nepričakovano umre, pa naj bi bila druga sezona predvsem bolj humoristično obarvana in manj moreča, razkriva igralka Sarita Choudhury, ki se je Parkerjevi, Nixonovi in Davisovi pridružila v prvi sezoni. Igralka, ki nastopa v vlogi nepremičninske posrednice Seeme Patel, je razkrila še, da je snemanje druge sezone že pri koncu. Več podrobnosti ni želela izdati, oboževalci pa se že zelo veselijo potrjene vrnitve igralca Johna Corbetta, ki je v originalni seriji zaigral Carriejinega zaročenca Aidana Shawa.

icon-expand Snemanje druge sezone serije And Just Like That ... je že pri koncu. FOTO: Profimeda

"Navdušenje je smiselno, tudi jaz bi se tako veselila!" je povedala 56-letna igralka in dodala: "Prej ga nisem poznala, zato sem bila tudi sama najprej v vlogi oboževalke. Res je krasen človek." Lika Carrie in Aidan imata v izvirni seriji veliko skupne zgodovine, njuna zgodba pa se nadaljuje tudi v filmu, ki je bil premierno predstavljen leta 2010. Upanje oboževalcev, da se bo pojavil tudi v seriji And Just Like That ..., pa je vzbudil že leta 2021, ko je v intervjuju za revijo People dejal, da se bo pojavil že v prvi sezoni. "Sodeloval bom v novi seriji," je potrdil in dodal, da se zelo veseli in pričakuje, da bo nastopil v kar nekaj epizodah.