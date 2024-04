Zvezdnica Evforije: 'Dovolj mi je, ne bom več igrala transpolnih vlog'

OGLAS

Igralka in manekenka Hunter Schafer, ki se je prebila v ospredje medijske pozornosti z vlogo transspolnega dekleta Jules Vaughn v ameriški seriji Evforija, ki je obnorela svet in prejela tudi emmyja, je javnosti sporočila, da se v takšnih vlogah ne vidi več. Za tuje medije je razkrila tudi razlog. "Naporno sem delala, se trudila in šla čez mnogo težkih trenutkov pri lastni tranziciji iz moškega v ženski spol, zato si zdaj resnično želim le biti ženska in naposled kreniti dalje," je iskreno dejala 25-letnica, ki si ne želi več biti reducirana zgolj na ta element svoje identitete. "Zdi se mi ponižujoče – zame osebno kot tudi za mojo igralsko kariero – da me prepoznajo samo kot trans igralko," je še dodala.

V nedavnem intervjuju je zvezdnica izrazila tudi svoje pomisleke glede tega, kako je obravnavana v medijih. Med vsemi pogovori se zato poskuša vedno izogniti besedi trans, saj se ji zdi, da njena spolna identiteta ne bi smela biti prva stvar, ki bi jo ljudje povlekli na plano, ko se pogovarjajo z njo. "Takoj ko izgovorim to besedo, postane zaradi dejstva, da sem tudi jaz transspolna, vse kar povem, zelo odmevno," je povedala in nadaljevala: "Priznam, potrebovala sem nekaj časa, da mi je to postalo jasno, prav tako je trajalo, da sem se naučila in spoznala, da ne želim več biti reducirana zgolj na to dejstvo. Še posebej po srednji šoli nisem prenesla govoriti o tem." Kljub temu da ji z vseh strani še vedno ponujajo tovrstne vloge, igralka o tem noče niti govoriti. Zaveda se, da je ena izmed najbolj prepoznavnih medijskih osebnosti, ko govorimo o transspolnih osebah, zato čuti hkrati tudi neizmerno odgovornost, ampak verjame, da to ne bi smelo opredeljevati njene igralske poti in biti bistvo tega, kar tako rada počne.

