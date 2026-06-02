Zvezdnica Evforije ne želi stopnje slave soigralke Sydney Sweeney

Ob zaključku serije Evforija, ki je med zvezde izstrelila Sydney Sweeney, Zendayo in Jacoba Elordija, so se uporabniki na spletu začeli spraševati, zakaj ista mera slave ni doletela tudi igralke Alexe Demie, ki je v seriji zaigrala Maddie Perez, enega izmed bolj priljubljenih likov Evforije. V debato se je vključila tudi 35-letnica sama.
V intervjuju za The Hollywood Reporter je poudarila, da ji življenje, ki ga ima, ustreza ter da je "popolnoma zadovoljna" s tem, da ni vedno v središču pozornosti. "Ljudje ti resnično jemljejo avtoriteto iz rok. Kaj se je zgodilo z mojo sposobnostjo izbire? Rada imam svoje življenje takšno in ga ne bi spremenila."
V nasprotju z Alexo je življenje njene stanovske kolegice Sydney vse prej kot zasebno. Mediji redno poročajo o njenem ljubezenskem življenju, prav tako je poleg Evforije zaigrala v številnih odmevnih projektih, kot so serija Beli lotos ter filma Hišna pomočnica in Samo ne ti.
Prav zadnja epizoda Evforije je Sydney 'priskrbela' še dodatno medijsko pokritost, njen lik Cassie Howard je namreč zajadral v svet ustvarjanja vsebin za eksplicitno platformo OnlyFans.
Da se igralka golote pred kamerami ne boji, prav tako ji težav ne delajo prizori, ki namigujejo na spolnost, so opazili tudi pri eksplicitni platformi CamSoda. Daryn Parker, podpredsednik spletne strani CamSoda, je zvezdnici ponudil 300 tisoč dolarjev oziroma 256,5 tisoč evrov za sodelovanje.
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