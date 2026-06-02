Zvezdnica Evforije ne želi stopnje slave soigralke Sydney Sweeney

Ob zaključku serije Evforija , ki je med zvezde izstrelila Sydney Sweeney , Zendayo in Jacoba Elordija , so se uporabniki na spletu začeli spraševati, zakaj ista mera slave ni doletela tudi igralke Alexe Demie , ki je v seriji zaigrala Maddie Perez, enega izmed bolj priljubljenih likov Evforije . V debato se je vključila tudi 35-letnica sama.

V intervjuju za The Hollywood Reporter je poudarila, da ji življenje, ki ga ima, ustreza ter da je "popolnoma zadovoljna" s tem, da ni vedno v središču pozornosti. "Ljudje ti resnično jemljejo avtoriteto iz rok. Kaj se je zgodilo z mojo sposobnostjo izbire? Rada imam svoje življenje takšno in ga ne bi spremenila."

V nasprotju z Alexo je življenje njene stanovske kolegice Sydney vse prej kot zasebno. Mediji redno poročajo o njenem ljubezenskem življenju, prav tako je poleg Evforije zaigrala v številnih odmevnih projektih, kot so serija Beli lotos ter filma Hišna pomočnica in Samo ne ti.