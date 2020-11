Zvezdnica Fantastičnih štiri: Snemanje filma je bila grozljiva izkušnja

Zvezdnica je povedala, da je imela podobne izkušnje tudi pri snemanju nekega drugega filma, a več podrobnosti ni želela povedati. "Dejstvo je, da sta bili moji dve težki izkušnji z režiserji, ki so bili moškega spola. Ali se nisem razumela z njimi? Sigurno. Nikoli pa nisem čutila, da se to dogaja zato, ker sem ženska."

Poleg tega je še dodala: "In v obeh mojih slabih izkušnjah je bilo v produkcijski ekipi 95 odstotkov moških in v filmu sem ena redkih žensk."Dodala je še: "Mislim, da moram slediti svojim instinktom. Verjetno ne bi smela dopustiti, da mi besede pridejo do živega."

Kate je izpostavila še, kako pomembno je o takih stvareh spregovoriti in dejala, da čeprav ne obžaluje snemanja filma, obžaluje to, da se ni postavila zase. "To zagotovo obžalujem. Če bi se moja hči znašla v takšni situaciji, in imela občutek, da ne more spregovoriti, ji bom svetovala, da se postavi zase."