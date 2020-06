Zvezdnica filma Beležnica praznuje okrogli jubilej

Virginia Cathryn "Gena" Rowlands se je rodila v Madisonu, glavnem mestu Wisconsina, gospodinji, ki je kasneje delovala kot igralka z imenom Lady Rowlands, in očetu bankirju. Študirala je na Ameriški akademiji dramskih umetnosti v New Yorku. V zgodnjih 50. letih je nastopala najprej v repertoarnih gledališčih, leta 1952 pa je debitirala na Broadwayu v tridejanki Sedem let skomin Georgea Axelroda.

ZJohnom Cassavetesom, sprva filmskim in televizijskim igralcem, ki se je kasneje posvetil vsem vidikom filmske, televizijske in odrske umetnosti, med drugim režiji, pisanju scenarijev in produkciji, je posnela deset filmov. Za vlogo v filmih Ženska pod vplivom (1974) in Gloria (1980) je bila nominirana za oskarja za najboljšo igralko, za vlogo v dramiOpening Night (1977) pa je na filmskem festivalu v Berlinu dobila srebrnega medveda za najboljšo igralko.