Zvezdnica filma Emilia Pérez se bo kljub polemikam udeležila oskarjev

Karla Sofía Gascón, glavna zvezdnica filma Emilia Pérez, se bo po plazu kritik zaradi domnevno rasističnih stališč in drugih kontroverznih izjav udeležila podelitve oskarjev. Igralka je namreč izpustila nekatere od zadnjih velikih podelitev nagrad. Zaenkrat še ni jasno, ali se bo sprehodila po rdeči preprogi in ali bo na voljo za intervjuje.

Eden od največjih favoritov na letošnjih oskarjih Emilia Pérez se le nekaj dni pred podelitvijo nagrad še naprej sooča z velikimi kritikami. Filmu v Mehiki očitajo trivializacijo nasilja, povezanega s prepovedano trgovino z mamili. Pod plazom kritik se je zaradi problematičnih izjav na spletu znašla tudi glavna zvezdnica filma Karla Sofía Gascón.

Transspolna igralka, ki se za zlati kipec bori tudi v kategoriji za najboljšo igralko v glavni vlogi, je pred leti na platformi X namreč delila svoja kontroverzna in po mnenju mnogih rasistična mnenja o muslimanih, Georgeu Floydu in raznolikosti na oskarjih. "Nisem storila nobenega kaznivega dejanja in nikomur nisem škodovala. Nisem rasistka ali kaj podobnega, kakor so me ljudje skušali predstaviti," se je po pogromu v solzah branila zvezdnica.

Karla Sofía Gascón se bo kljub temu udeležila nedeljske podelitve oskarjev. Zaenkrat še ni jasno, ali se bo sprehodila po rdeči preprogi in ali bo na voljo za intervjuje. Prav tako še ni določeno, kje v dvorani bo sedela, je poročal CNN. Od izbruha afere se igralka namreč ni udeležila nobene od podelitev nagrad, prav tako je ni bilo na dogodkih, ki so promovirali film. Kot je poročal CNN, je bilo sprva načrtovano, da se bo Gascón udeležila nagrad SAG Ceha filmskih igralcev in Critics Choice.