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Zvezdnica filma Krog umrla zaradi aidsa

Los Angeles, 30. 06. 2026 13.00 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
K.Z.
Daveigh Chase

Mrliški oglednik okrožja Los Angeles je v svojem poročilu razkril, da je zvezdnica filma Krog, Daveigh Chase, umrla zaradi aidsa. Čeprav so ameriški mediji po njeni smrti navajali, da je imela 35-letnica meningitis in septično okužbo, pa poročilo razkriva, da temu ni bilo tako.

Igralka Daveigh Chase, ki je zaslovela že v najstniških letih v filmu Lili in Žverca ter grozljivki Krog, je umrla zaradi aidsa. Uradni vzrok je dva tedna po smrti razkrilo poročilo mrliškega oglednika, ki navaja še, da je zvezdnica zlorabljala več različnih substanc. 35-letnica je umrla v eni od losangeleških bolnišnic 16. junija, potem ko je prejela diagnozo meningitisa in sepse, je takrat za javnost sporočil njen fant, Roy Hernandez.

Daveigh Chase
Daveigh Chase
FOTO: Profimedia

Kot je pred tem poročal TMZ, je bila 35-letnica v bolnišnico sprejeta že nekaj tednov pred smrtjo, razlog pa je bila podhranjenost.

Preberi še Umrla je zvezdnica filmov Krog ter Lili in Žverca, Daveigh Chase

Chase je zaslovela že v otroštvu, ko je leta 2002 zaigrala v glavni vlogi filma Lili in Žverca, pozneje pa v isti vlogi nastopila še v seriji. Istega leta je nastopila v grozljivki Krog, kjer je nastopila v vlogi Samare Morgan. Pozneje je igrala še v filmih Donnie Darko, petem delu franšize Beethoven in serijah Sabrina, najstniška čarovnica ter Urgenca.

Razlagalnik

Aids (sindrom pridobljene imunske pomanjkljivosti) je končna stopnja okužbe z virusom HIV. Virus napade in uniči celice imunskega sistema, predvsem limfocite T, ki so ključni za obrambo telesa pred okužbami in boleznimi. Ko imunski sistem močno oslabi, postane telo ranljivo za številne oportunistične okužbe in nekatere vrste raka, ki so za zdravega človeka običajno obvladljivi, pri osebah z aidsom pa lahko postanejo smrtno nevarni.

Meningitis je vnetje možganskih ovojnic, to je zaščitnih membran, ki obdajajo možgane in hrbtenjačo, pogosto zaradi virusne ali bakterijske okužbe. Sepsa, znana tudi kot zastrupitev krvi, pa je življenjsko ogrožajoč odziv telesa na okužbo, pri katerem imunski sistem sproži pretiran odgovor, kar lahko vodi do odpovedi organov, šoka in v najhujših primerih smrti.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
smrt vzrok smrti Daveigh Chase igralka

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KOMENTARJI2

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Fluxx
30. 06. 2026 13.42
ZDA obljubljena dezela kjer do zdravil za AIDS prides tezje kot v Ugandi.
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+4
4 0
4krogci
30. 06. 2026 14.13
ce je sploh vedla da ga ima seveda.....
Odgovori
+2
2 0
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