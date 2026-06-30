Zvezdnica filma Krog umrla zaradi aidsa

Igralka Daveigh Chase, ki je zaslovela že v najstniških letih v filmu Lili in Žverca ter grozljivki Krog, je umrla zaradi aidsa. Uradni vzrok je dva tedna po smrti razkrilo poročilo mrliškega oglednika, ki navaja še, da je zvezdnica zlorabljala več različnih substanc. 35-letnica je umrla v eni od losangeleških bolnišnic 16. junija, potem ko je prejela diagnozo meningitisa in sepse, je takrat za javnost sporočil njen fant, Roy Hernandez.

Daveigh Chase FOTO: Profimedia

Kot je pred tem poročal TMZ, je bila 35-letnica v bolnišnico sprejeta že nekaj tednov pred smrtjo, razlog pa je bila podhranjenost.

Chase je zaslovela že v otroštvu, ko je leta 2002 zaigrala v glavni vlogi filma Lili in Žverca, pozneje pa v isti vlogi nastopila še v seriji. Istega leta je nastopila v grozljivki Krog, kjer je nastopila v vlogi Samare Morgan. Pozneje je igrala še v filmih Donnie Darko, petem delu franšize Beethoven in serijah Sabrina, najstniška čarovnica ter Urgenca.