Zvezdnica filma Žlehtnoba med snemanjem spala zgolj dve ali tri ure na noč

Igralka in glasbenica Cynthia Erivo je nedavno razkrila, da med snemanjem filmske različice legendarnega broadwayskega muzikala Žlehtnoba (Wicked) ni spala več kot dve oziroma tri ure na noč. "Mislim, da zavestno tečem proti stvarem, ki me bodo fizično in psihično izkoristile, ker verjamem, da sta telo in um resnično, resnično notranje povezana."