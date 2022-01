Zvezdnica filmov Krik pred leti preživela napad medveda

Naslednji korak je bil, da je morala pomočiti roko v steklenico medu in steči pred medvedom. "Ko bi pritekla do drevesa, bi se morala ustaviti in pomoliti roko medvedu, ki bi z nje polizal med," je povedala in nadaljevala, da je upoštevala ta navodila, a kmalu ugotovila, da se medved ni imel namena ustaviti in ni prihajal le po med. "Zagrabil je mojo nogo in me potegnil v gozd. Tistega dne me je na snemanju obiskala tudi mama, ki je ves čas kričala. Celotna ekipa je otrpnila, jaz pa sem razmišljala o tem, da bi zakričala, da me medved grize, kot da to ni bilo očitno," je o nenavadnem pripetljaju pripovedovala Neve. Medvedu je na srečo uspela pobegniti, ko ga je njegov varuh zmedel in začel vanj metati kamne.