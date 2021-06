Zvezdnica franšize Hitri in drzni upa na film z žensko ekipo

Igralka Nathalie Emmanuel, ki je v franši Hitri in drzni zaigrala lik Megan Ramsey, je v nekem intervjuju pred kratkim dejala, da upa, da bo po zaključku zgodbe, ki jo spremljamo zdaj, ustvarjena nova franšiza, v kateri bodo v glavnih vlogah zaigrale samo ženske. Vin Diesel je lani potrdil, da se bo franšiza zaključila, ko bo posnet še deseti del, ki bo hkrati tudi zadnji.

Hitri in drzni 9 prihaja v kinematografe po vsem svetu, prvi zvezdnik filmov o Domu Torettu in druščini, Vin Diesel, pa je že lani napovedal, da se zgodba počasi zaključuje in da bodo posneli samo še zaključna filma. Deveti del je torej tik pred vrati, zadnji del pa bo sledil kmalu. Nathalie Emmanuel pa zaključku zgodbe upa, da se bodo ustvarjalci loti še predelave franšize in posneli Hitre in drzne, v katerih bi v glavnih vlogah zaigrale samo ženske.

icon-expand Nathalie Emmanuel FOTO: Profimedia

Igralka, ki je znana tudi po svoji vlogi v seriji Igra prestolov, je v nekem intervjuju pred kratkim dejala: "Želim si ženske obnovitve franšize. Najti bi morali način, da bi se nam pridružile vse ženske, ki so že zaigrale v filmih, in posneti odličen ženski film Hitri in drzni. Jaz sem res za to. Tak film franšize si želim in ga zahtevam!"

Emmanuelova je ob tem dodala še, da že ve, katera zvezdnica bi bila najprimernejša za to, da v filmu zaigra ob njej. Namigovala je na Lashano Lynch, ki je zaigrala v Stotnici Marvel. "Obožujem jo, poznam jo in želim si delati z njo," je dejala Nathalie. Zadnji film franšize, Hitri in drzni: Drzna saga, je že na ogled v slovenskih kinematografih. Zgodba seveda govori o Domu Torretu, ki ga je tudi tokrat upodobil Vin Diesel. Pridružili so se mu tudi preostali zvezdniki, ki jih poznamo iz prejšnjih filmov o najhitrejših in najnevarnejših voznikih, in sicer Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, John Cena, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang in celo Helen Mirren ter Charlize Theron.