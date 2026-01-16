Oskarjevka iskreno: Rekli so mi, da nisem dovolj lepa za Tarantinov film

Priljubljena igralka Jennifer Lawrence, ki je znana po svoji neposrednosti, je v nedavnem intervjuju pojasnila, kako se ji je izmuznila vloga v filmu priznanega režiserja Quentina Tarantina. 35-letni zvezdnici naj bi namreč dejali, da "ni ustrezala Tarantinovemu vizualnemu idealu" za ženski lik v filmu. Čeprav Lawrence ni razkrila, za katero vlogo natančno je šlo, so se ugibanja hitro razširila med oboževalci. Mnogi tako domnevajo, da bi lahko šlo za enega od Tarantinovih nedavnih filmov, kjer so ženske vloge pogosto močno stilizirane in izrazito vizualno definirane.

Igralka je poudarila, da je podobne komentarje v karieri sicer že slišala, a jo je ta še posebej prizadel, saj je šlo za film enega najbolj priznanih režiserjev na svetu. "V tej industriji se hitro navadiš, da se o tebi govori na način, ki ga nikoli ne bi doživela v nobeni drugi službi," je dejala igralka. Njena iskrena izpoved je na družbenih omrežjih sprožila val razprav. Številni spletni uporabniki so ji stopili v bran in kritizirali hollywoodske standarde lepote ter predvsem dejstvo, da se igralke pogosto ocenjujejo zgolj na podlagi videza. Mnogi so ob tem podprli zvezdničino kariero in poudarjali njen izjemen talent, ki ga dokazujejo številne nagrade, med njimi tudi oskar.

Tarantino se na njene izjave za zdaj še ni odzval, a poznavalci menijo, da bo Jenniferina izpoved zagotovo odprla nova vprašanja o režiserjevem pristopu k izboru igralk in njegovi dolgo znani estetski viziji. Jennifer Lawrence medtem nadaljuje z delom na novih projektih in ostaja ena najbolj prepoznavnih in nagrajenih igralk svoje generacije, kar dokazuje, da lepota morda res odpira vrata, a jih talent drži odprta.