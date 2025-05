Zvezdnica iz Seks v mestu si nikoli ni ogledala serije: O moj bog, ne!

Serija Seks v mestu se je skozi desetletja utrdila kot ena najbolj kultnih serij, h kateri se oboževalci radi vračajo. Tudi zato ni bilo nobeno presenečenje, ko se je produkcija po končanju serije s šestimi sezonami odločila še za dva filma in novo serijo And just like that.

Glavna igralka omenjene franšize Sarah Jessica Parker, ki upodablja Newyorčanko Carrie Bradshaw, pa je zdaj presenetila z izjavo. Dejala je namreč, da si še nikoli ni ogledala niti dela omenjene serije. "O moj bog, ne! Ne gledam je, nikoli je nisem gledala," je dejala po poročanju CNN in dodala, da ne mara gledati sebe na ekranu.

Poleg tega pa, kot je še razkrila Parker, si serije nista ogledali niti njeni hčeri, dvojčici Tabitha in Marion, medtem ko si je najstarejši sin James Wilkie pogledal nekaj epizod. "Mislim, da je zanimivo že to, da so sploh uvrstili serijo v čakalno vrsto za ogled. Serija jim bo ostala na voljo, če si bodo to nekega dne zaželeli, a od mene ne bodo deležni nobenega pritiska," je še povedala zvezdnica.

Zgodba sicer v izvirniku spremlja Carrie in njene tri prijateljice – Samantho Jones, Charlotte York in Mirando Hobbes. Lik Samanthe, ki jo upodablja Kim Cattrall, se v novi seriji And just like that zaradi spora med Cattrall in Parker ne pojavlja več. Cattrall je odnos v eni od pogovornih oddaj pred leti opisala kot 'toksičen', Parker pa je za Variety leta 2022 dejala, da bi se moral zgoditi 'čudež', da bi se četverica ponovno skupaj pojavila na snemalnem setu.