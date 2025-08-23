Svetli način
Zvezdnica med snemanjem filma Pirati s Karibov 4 spretno skrivala nosečnost

Ljubljana, 23. 08. 2025 16.30 | Posodobljeno pred 26 minutami

Hollywoodska zvezdnica Penélope Cruz je med snemanjem četrtega filma iz priljubljene franšize Pirati s Karibov uspešno skrivala nosečniški trebušček. Da je na setu potekalo vse kot po maslu, sta poskrbela tudi zvezdnik filma Johnny Depp in režiser filma Rob Marshall, ki je za to, da bi obdržal Penélope v filmu, celo zasukal celoten urnik snemanja.

Ne zamudite filma Pirati s Karibov: Z neznanimi tokovi nocoj, ob 20. uri na POP TV.

Med snemanjem filma Pirati s Karibov: Z neznanimi tokovi, četrtega filma iz priljubljene filmske franšize o piratih, je bila glavna igralka Penélope Cruz noseča. Trebušček so nekaj časa uspešno skrivali s pomočjo oblačil, ko pa je ta zrasel, je na pomoč priskočila igralkina sestra Mónica, ki je vskočila za nekatere daljne posnetke, medtem ko je Penélope posnela vse bližnje kadre.

"Tik preden smo začeli snemati, nam je povedala, da je noseča," se je v intervjuju ob izidu filma spominjal režiser Rob Marshall. "Morali smo se odločiti, morali smo sprejeti odločitev, ali jo obdržimo. Dejala nam je, da razume, če bomo izbrali drugo igralko, a hitro smo spoznali, da je bila vredna. Naredili smo vse, kar smo lahko. Premaknili smo urnik snemanja, veliko njenih scen posneli vnaprej, da njen trebušček ne bi bil viden. Ko je zrastel, smo poiskali inovativne načine, kako snemati."

"Pomagalo je to, da sem se vse koreografije naučila že dva meseca pred snemanjem," je o prizorih mečevanja povedala igralka in poudarila, da je celotna filmska ekipa zelo pazila nanjo in njen rastoči trebušček. "Do konca življenja ne bom pozabila, kako sta Johnny Depp in Rob pazila name. Celoten čas snemanja sem se počutila zaščiteno."

Ne zamudite filma Pirati s Karibov: Z neznanimi tokovi nocoj, ob 20. uri na POP TV.

pirati s karibov pop tv penelope cruz johnny depp
Naslednji članek

Kitajski umetnik snema film o Ukrajini

