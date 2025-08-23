Zvezdnica med snemanjem filma Pirati s Karibov 4 spretno skrivala nosečnost

Ne zamudite filma Pirati s Karibov: Z neznanimi tokovi nocoj, ob 20. uri na POP TV.

Med snemanjem filma Pirati s Karibov: Z neznanimi tokovi , četrtega filma iz priljubljene filmske franšize o piratih, je bila glavna igralka Penélope Cruz noseča. Trebušček so nekaj časa uspešno skrivali s pomočjo oblačil, ko pa je ta zrasel, je na pomoč priskočila igralkina sestra Mónica , ki je vskočila za nekatere daljne posnetke, medtem ko je Penélope posnela vse bližnje kadre.

"Tik preden smo začeli snemati, nam je povedala, da je noseča," se je v intervjuju ob izidu filma spominjal režiser Rob Marshall. "Morali smo se odločiti, morali smo sprejeti odločitev, ali jo obdržimo. Dejala nam je, da razume, če bomo izbrali drugo igralko, a hitro smo spoznali, da je bila vredna. Naredili smo vse, kar smo lahko. Premaknili smo urnik snemanja, veliko njenih scen posneli vnaprej, da njen trebušček ne bi bil viden. Ko je zrastel, smo poiskali inovativne načine, kako snemati."

"Pomagalo je to, da sem se vse koreografije naučila že dva meseca pred snemanjem," je o prizorih mečevanja povedala igralka in poudarila, da je celotna filmska ekipa zelo pazila nanjo in njen rastoči trebušček. "Do konca življenja ne bom pozabila, kako sta Johnny Depp in Rob pazila name. Celoten čas snemanja sem se počutila zaščiteno."

Ne zamudite filma Pirati s Karibov: Z neznanimi tokovi nocoj, ob 20. uri na POP TV.