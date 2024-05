Zvezdnica med snemanjem težkih prizorov gleda videoposnetke stiskanja mozoljev

45-letna Jennifer Love Hewitt ima med snemanjem čustvenih prizorov nenavadno metodo, s katero glavo ohranja "na pravem mestu". Pri tem ji pomagajo videoposnetki stiskanja mozoljev. Zakaj? "Ker v njih uživam in ker me ne zmedejo," je razkrila in dodala, da med gledanjem takšnih vsebin z mislimi ostane pri stvari, njene misli namreč ne "uidejo drami" zgodbe, ki jo snema.