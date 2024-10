Zvezdnica med vročimi prizori potrebovala premor: Ne morem več hliniti orgazmov

Oskarjevka Nicole Kidman je v nedavnem intervjuju za The Sun spregovorila o napornem snemanju erotičnega trilerja Babygirl , ki je bilo po njenih besedah na trenutke tako naporno, da je potrebovala premor. "Na snemanju so bili trenutki, ko sem dejala, da ne morem več hliniti orgazmov."

Dodala je, da je bilo snemanje erotičnih prizorov tako intenzivno, da jih je na trenutke sovražila in ni želela, da bi se ji kdo približal. "Ne zanima me, če se me do konca življenja nihče ne dotakne več," se je pošalila.

"Vsi smo bili zelo, zelo nežni drug z drugim in si pomagali, tako Harris kot Antonio," je še povedala igralka, ki v filmu zaigra ženo lika, ki ga upodablja Antonio Banderas. Trojica je sodelovala s koordinatorjem za intimne prizore, ki pa igralcev ni oviral oziroma omejeval pri umetniškemu izražanju. "Sem velika zagovornica svetosti filmskega seta in igralskega prostora ter tega, da ta nikoli ni ogrožen."

Veliko pomoč pri snemanju je nudila tudi režiserka Halina Reijn, zaradi katere se hollywoodska zvezdnica nikoli ni počutila izkoriščeno."Mislim, da tega ne bi mogla narediti, če bi delala z moškim. Pravzaprav mislim, da sem to lahko naredila zgolj z njo, ker sva o tem govorili. Predhodno sva govorili o toliko stvareh, ki so skrivnostne in ranljive. Ker sem bila v rokah Haline, sem vedela, da me ne bo izkoriščala. To je zgodba, del katere sem želela biti, ki sem jo želela povedati, in vsak del mene je bil temu predan."

Preden je vlogo v drznem filmu sprejela, je zvezdnica govorila tudi z možem in najstniškima hčerama ter prejela njihovo podporo.