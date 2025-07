Zvezdnica na setu nadaljevanja uspešnice Hudičevka v Pradi

New York, 22. 07. 2025 14.58 | Posodobljeno pred eno minuto

Snemanje nadaljevanja uspešnice Hudičevka v Pradi je v polnem pogonu. Zvezdnico Anne Hathaway so radovedneži ujeli med snemanjem prizorov na newyorški ulici. Da je snemanje filma res začelo, je s TikTokom potrdila tudi sama in navdušila oboževalce. "Mi smo pripravljeni. Obožujemo te, kraljica! Povej Meryl in Emily, da obožujemo tudi njih dveh," so ji sporočili.

Poročali smo, da so čez lužo pričeli s snemanjem nadaljevanja uspešnice Hudičevka v Pradi. Zdaj je znano, da je v polnem pogonu tudi igralka Anne Hathaway. Zvezdnico so namreč med snemanjem prizorov na newyorški ulici v objektive ujeli radovedni očividci in fotografi. Splet je nad videnim navdušen, za dodatno veselje pa je poskrbela kar igralka sama, ko je na TikToku delila posnetek, s katerim se je poklonila prvotnemu filmu.

Anne Hathaway pričela s snemanjem nadaljevanja filma Hudičevka v Pradi. FOTO: Profimedia icon-expand

Na posnetku si igralka umiva zobe, na sebi pa nosi sinje moder pulover, takšnega kot je njen lik nosil v filmu iz leta 2006. "Odpravljam se na delo," je zapisala pod posnetek in dodala ključnik #dwp2 oziroma Devil Wears Prada 2, kot se v originalu imenuje film. "Mi smo pripravljeni," so se v komentarjih strinjali navdušeni oboževalci. "Obožujemo te, kraljica! Povej Meryl in Emily, da obožujemo tudi njih dveh!"

Spomnimo, znano je, kdo vse se bo v nadaljevanju filmske uspešnice Hudičevka v Pradi pridružil trikratni oskarjevki Meryl Streep, oskarjevki Anne Hathaway in oskarjevi nominiranki Emily Blunt. Poleg 'stare' zasedbe, v kateri je tudi priljubljeni igralec Stanley Tucci, bodo v svet mode in spletk stopili še igralci Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak in Pauline Chalamet, ustvarjalci pa obljubljajo še več presenečenj. Prvi film je posnet po knjižni predlogi Lauren Weisberger, ki je delala kot osebna asistentka Anne Wintour pri reviji Vogue. Film sledi zgodbi mlade nadobudne novinarke Andy Sachs (Hathaway), ki ji uspe veliki met, ko dobi službo pri modni reviji. Kaj kmalu ugotovi, da ne gre za sanjsko službo. Podrobnosti zgodbe nadaljevanja zaenkrat še niso znane, naj pa bi se Miranda Priestly (Streep) soočala z zatonom tiskanih medijev, je poročal Variety. Nadaljevanje naj bi na filmska platna prišlo v začetku maja prihodnje leto.