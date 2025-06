Zvezdnica o vlogi, s katero je zaslovela: Naredila me je nesrečno

Jenna Ortega si svoje mesto na filmski sceni utrjuje že leta, preboj pa je nedvomno doživela z vlogo Wednesday v istoimenski seriji, ki s perspektive omenjenega lika razlaga zgodbo priljubljene, sicer izmišljene družine Addams. Čeprav ji je vloga prinesla velik uspeh in prepoznavnost, pa je za mlado igralko pomenila tudi veliko breme. "Če sem popolnoma iskrena, sem bila po koncu serije in po tem, ko sem poskušala vse ugotoviti, nesrečna oseba. Po vsem pritisku in pozornosti je bilo to za nekoga, ki je precej introvertiran, intenzivno in strašljivo," je zvezdnica dejala za Harper's Bazaar.