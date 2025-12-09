Zvezdnica Rebel Wilson z ženo pričakuje drugega otroka

Avstralska igralka Rebel Wilson in Ramona Agruma, ki sta skupaj že povili prvorojenko Royce Lillian, se bosta kmalu razveselili drugega otroka. "Kmalu bomo štirje!" je na družbenih omrežjih navdušeno sporočila Agruma in pokazala tudi nosečniški trebušček.

Igralka in komičarka Rebel Wilson z ženo Ramono Agruma pričakuje drugega otroka. Par je veselo novico delil na družbenih omrežjih, kjer so se pod objavo nemudoma vsuli navdušeni komentarji in čestitke. Komentirala jo je tudi Rebel: "Ljubica, tako sem vesela za najina otroka."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Najsrečnejša novica v naši družini – kmalu bomo štirje. Dojenček številka dve je na poti. Rebel Wilson, ljubim te," je zapisala na Instagramu 41-letna Ramona. Zraven je objavila posnetek, ki prikazuje širitev njune družine: od prvorojenke Royce Lillian, pa vse do druge nosečnosti. Ramona je ob tem pokazala tudi nosečniški trebušček in pozirala s pozitivnim testom nosečnosti v rokah, ob tem pa ni skrivala veselja.

Rebel Wilson in Ramona Agruma sta poročeni. FOTO: Profimedia icon-expand

Rebel in Ramona sta se spoznali julija leta 2022, že februarja prihodnje leto pa sta se zaročili. Poročeni sta od septembra leta 2024, svojo prvorojenko pa sta dobili s pomočjo nadomestne matere. Igralka Wilson si je s partnerko Agrumo dolgo časa želela povečati družino.