Zvezdnica Rebel Wilson z ženo pričakuje drugega otroka

Los Angeles, 09. 12. 2025 14.55 | Posodobljeno pred 48 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A. J.
Komentarji
10

Avstralska igralka Rebel Wilson in Ramona Agruma, ki sta skupaj že povili prvorojenko Royce Lillian, se bosta kmalu razveselili drugega otroka. "Kmalu bomo štirje!" je na družbenih omrežjih navdušeno sporočila Agruma in pokazala tudi nosečniški trebušček.

Igralka in komičarka Rebel Wilson z ženo Ramono Agruma pričakuje drugega otroka. Par je veselo novico delil na družbenih omrežjih, kjer so se pod objavo nemudoma vsuli navdušeni komentarji in čestitke. Komentirala jo je tudi Rebel: "Ljubica, tako sem vesela za najina otroka."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Najsrečnejša novica v naši družini – kmalu bomo štirje. Dojenček številka dve je na poti. Rebel Wilson, ljubim te," je zapisala na Instagramu 41-letna Ramona.

Zraven je objavila posnetek, ki prikazuje širitev njune družine: od prvorojenke Royce Lillian, pa vse do druge nosečnosti. Ramona je ob tem pokazala tudi nosečniški trebušček in pozirala s pozitivnim testom nosečnosti v rokah, ob tem pa ni skrivala veselja.

Rebel Wilson in Ramona Agruma sta poročeni.
Rebel Wilson in Ramona Agruma sta poročeni. FOTO: Profimedia

Rebel in Ramona sta se spoznali julija leta 2022, že februarja prihodnje leto pa sta se zaročili. Poročeni sta od septembra leta 2024, svojo prvorojenko pa sta dobili s pomočjo nadomestne matere. Igralka Wilson si je s partnerko Agrumo dolgo časa želela povečati družino.

Preberi še Igralka Rebel Wilson s partnerko ponovno stopila pred oltar

Potem ko je novembra 2022 s pomočjo nadomestne matere dobila hčerko Royce, je razkrila, da se je zaradi svoje izkušnje z nadomestnim materinstvom počutila nekoliko odklopljeno.

"Čeprav sem imela čudovito nadomestno mater, ki je bila tako ljubeča in je bila izkušnja zelo pozitivna, se je zdelo vse nestvarno. Šele potem, ko je otrok dobesedno skočil ven – bilo je skoraj kot komični prizor – in sem ga prijela ter prerezala popkovino ... sem dojela."

rebel wilson ramona agruma drugi otrok nosečnost
Dick Van Dyke tik pred 100. rojstnim dnem: Vse zanima moja skrivnost

KOMENTARJI (10)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kucel
09. 12. 2025 15.43
+1
Samo tako naprej. Otrok potrebuje dve mami ali dva očeta. Počakajmo še kakšno desetletje in zgražali se bodo, če bo imel otrok mamo in očeta.
ODGOVORI
1 0
NIAR
09. 12. 2025 15.43
+1
Nisem vedel, da imajo zdaj ženske semenčice.
ODGOVORI
1 0
3320.
09. 12. 2025 15.39
+4
Že naslov članka je kot iz nekega distopičnega romana, svet je šel adijo.
ODGOVORI
4 0
Slovenska pomlad
09. 12. 2025 15.36
-4
Pomislite,da bi o tem na referendumu odločali razni Primci,Janšariji RKC...in druga sodr.ga.
ODGOVORI
0 4
ArseneLupin
09. 12. 2025 15.39
+2
Kolkiko strupa je v tebi! Kar bruha ven!
ODGOVORI
2 0
Pajo_36
09. 12. 2025 15.35
-4
Primc na aparatih :) Tud če pri nas prepoved umetne oploditve še vedno velja, uau, res je težko it čez mejo in to narest. Namesto, da bi se služilo na tej ravni, da bi imel ves Balkan čez lahko, nam mora Primc gledati v spodnje organe, kam jih dajemo ali ne.
ODGOVORI
0 4
ArseneLupin
09. 12. 2025 15.40
+1
Fabrška proizvodnja otrok? Ne hvala!
ODGOVORI
1 0
devlon
09. 12. 2025 15.28
+0
wow..narava dela čudeže
ODGOVORI
1 1
Da se mene pita..
09. 12. 2025 15.25
+5
To bo brezmadežno spočetje.
ODGOVORI
5 0
Nightingale
09. 12. 2025 15.19
+2
Pričakuje? Po pošti?
ODGOVORI
2 0
