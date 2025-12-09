Zvezdnica Rebel Wilson z ženo pričakuje drugega otroka

Igralka in komičarka Rebel Wilson z ženo Ramono Agruma pričakuje drugega otroka. Par je veselo novico delil na družbenih omrežjih, kjer so se pod objavo nemudoma vsuli navdušeni komentarji in čestitke. Komentirala jo je tudi Rebel: "Ljubica, tako sem vesela za najina otroka."
"Najsrečnejša novica v naši družini – kmalu bomo štirje. Dojenček številka dve je na poti. Rebel Wilson, ljubim te," je zapisala na Instagramu 41-letna Ramona.
Zraven je objavila posnetek, ki prikazuje širitev njune družine: od prvorojenke Royce Lillian, pa vse do druge nosečnosti. Ramona je ob tem pokazala tudi nosečniški trebušček in pozirala s pozitivnim testom nosečnosti v rokah, ob tem pa ni skrivala veselja.
Rebel in Ramona sta se spoznali julija leta 2022, že februarja prihodnje leto pa sta se zaročili. Poročeni sta od septembra leta 2024, svojo prvorojenko pa sta dobili s pomočjo nadomestne matere. Igralka Wilson si je s partnerko Agrumo dolgo časa želela povečati družino.
Potem ko je novembra 2022 s pomočjo nadomestne matere dobila hčerko Royce, je razkrila, da se je zaradi svoje izkušnje z nadomestnim materinstvom počutila nekoliko odklopljeno.
"Čeprav sem imela čudovito nadomestno mater, ki je bila tako ljubeča in je bila izkušnja zelo pozitivna, se je zdelo vse nestvarno. Šele potem, ko je otrok dobesedno skočil ven – bilo je skoraj kot komični prizor – in sem ga prijela ter prerezala popkovino ... sem dojela."
