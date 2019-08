Zvezdnica režirala pornografski film

Ameriška igralka Bella Thorne , ki je do zdaj stala predvsem pred kamero, se je odločila, da se bo poskusila tudi kot režiserka. 21-letnica se je tako odločila, da bo sprejela ponudbo spletne strani Pornhub, ki snema serijo filmov za odrasle. Tako je zvezdnica posnela film z naslovom Her & Him.

"Posneli smo serijo filmov, ki so jih režirala nepričakovana imena. S tem želimo narediti porno produkcijo bolj raznovrstno in s tem ustvarjati bolj raznoliko vsebino za različne gledalce," so dejali pri dotičnem spletnem portalu.

"Zelo sem srečna, da se je Pornhub odločil zame ... O nečem podobnem sem razmišljala že dlje časa. Ljudje so nekako prestrašeni, ali bi naredili takšen film, ko gre za prevlado in podrejenost med moškim in žensko in kako se lahko ta odnos zalomi," pa je komentirala sodelovanje igralka. Njen film bo namreč govoril o 'moderni seksualni verziji Romea in Julije, ki hrepenita drug po drugem'.

Bellin film, kot tudi druge filme iz dotične serije bodo predvajali že septembra na filmskem festivalu v Nemčiji.