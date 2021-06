Zvezdnica serije Dobrodošli v Schitt’s Creek nekoč polizala znoj Chrisa Martina

Murphyjeva je dejala, da je v zaodrju pevca skupine Coldplay zgrabila za roko in nato: "Polizala znoj Chrisa Martina iz svoje roke." Fallon je preveril, če je res pravilno razumel, kaj se je takrat dogajalo, in jo vprašal: "Pograbila si Martinovo roko, on se je umaknil, ti pa si imela njegov znoj na svoji roki. Tvoja reakcija na to je bila, da si polizala njegov znoj s svoje roke?" Igralka je ponosno prikimala in potrdila, da je res bilo tako, in dodala: "Prijatelji so me gledali s ponosom in gnusom."