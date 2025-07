Zvezdnica serije Evforija: Ne bom nazaj za tretjo sezono, čistim v restavraciji

Na družbenih omrežjih je veliko prahu dvignila objava zvezdnice priljubljene serije Evforija Nike King. Če je še nekaj let nazaj stopala po rdečih preprogah in se nastavljala slepečim bliskavicam kamer, je igralka in komičarka danes zaposlena v restavrciji, kjer čisti. Na Instagramu je zato na vprašanje, ali snema tretjo sezono serije, odgovorila: "Ne, delam v restavraciji."

Evforija je ameriška serija, ki je pet let nazaj dodobra zatresla filmski svet in pritegnila veliko pozornosti javnosti. Slednje je šlo v veliki meri na račun zvezdniške igralske zasedbe z Zendayo na čelu, pa tudi zgodb, ki so vstopale v svet odvisnosti, ljubezni, seksa in izgub. Prav zaradi priljubljenosti serije so se uporabniki družbenih omrežjih burno odzvali na posnetek ene izmed igralk, Nike King, ki je v seriji prevzela vlogo matere glavne junakinje, Leslie Bennett.

Nika King v vlogi matere Leslie Bennett iz serije Evforija FOTO: Profimedia icon-expand

46-letna igralka in komičarka je v Evforiji, ki je bila del ekipe v prvi in drugi sezoni, je pred kratkim pa je sporočila, da naj je oboževalci v tretji sezoni ne pričakujejo. Kot razlog pa je na svojem Instagram profilu objavila kar posnetek, s katerega je razvidno, da čisti v restavraciji. King je zraven pripisala: "Služba je pač služba," pod objavo pa so se zgrnili pretreseni in tudi jezni komentarji sledilcev.

"To je resnično življenje in vesela sem, da si ga pokazala," je bil eden izmed komentarjev, sledili pa so mu mnogi ogorčeni: "To me je tako razjezilo! Igrala je v eni izmed najbolj priljubljenih serij na svetu, zdaj pa čisti v restavraciji." "Vaš trg dela je grozen, če se glavni igralci televizijskih serij tako borijo za preživetje in garajo...," je le nekaj komentarjev.