Christina Applegate prikovana na posteljo: Moje življenje ni rožnato

Igralka Christina Applegate je v nedavnem intervjuju razkrila, koliko je napredovala njena diagnoza multiple skleroze in kako se z njo spopada. Zahrbtna bolezen ji je vzela veliko, zvezdnica pa pravi, da se za najpomembnejše stvari v svojem življenju še kako bori.

Povedala je, da še vedno poskuša vsak dan peljati svojo 15-letno hčer Sadie v šolo, ker je to nekaj, kar počne rada od samih začetkov. "Želim jo peljati, to je moja najljubša stvar. To je edini čas, ko sva sami. Rečem si: 'Samo varno jo pripelji tja in se hitro vrni domov, da se lahko nemudoma vrneš v posteljo.' In to tudi storim," je dejala Applegate.