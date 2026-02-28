Christina Applegate prikovana na posteljo: Moje življenje ni rožnato

Igralka Christina Applegate je v nedavnem intervjuju razkrila, koliko je napredovala njena diagnoza multiple skleroze in kako se z njo spopada. Zahrbtna bolezen ji je vzela veliko, zvezdnica pa pravi, da se za najpomembnejše stvari v svojem življenju še kako bori.
Povedala je, da še vedno poskuša vsak dan peljati svojo 15-letno hčer Sadie v šolo, ker je to nekaj, kar počne rada od samih začetkov. "Želim jo peljati, to je moja najljubša stvar. To je edini čas, ko sva sami. Rečem si: 'Samo varno jo pripelji tja in se hitro vrni domov, da se lahko nemudoma vrneš v posteljo.' In to tudi storim," je dejala Applegate.
Dejstvo, da 54-letna zvezdnica večino časa preživi zaprta v svoji sobi, ji hkrati omogoča, da z javnostjo bolj jasno spregovori o svojem življenju in deli podrobnosti bolezni. "Moje življenje ni posuto s cvetlicami," je jasna Applegate. Dodala je, da se pogosto počuti šibko in da mora še tako preproste naloge, kot so sprehod ali dvig telefona, omejiti.
Christini so avgusta 2021 diagnosticirali multiplo sklerozo, bolezen, ki lahko povzroči šibkost, mravljinčenje, težave pri hoji in težave z vidom. Od takrat javno govori o svojih simptomih in bolečinah – vključno s podrobnostmi o številnih hospitalizacijah zaradi okužb ledvic in hudih bolečin. Applegate je poudarila, da je njena največja opora kljub vsem težavam hči, ki ji pomaga, tudi ko se težko premika ali uporablja palico za oporo pri hoji in premikanju.
O svoji bolezni je pisala tudi v svojih spominih Ti z žalostnimi očmi. Zajemajo njeno burno odraščanje v zloglasnem kanjonu Laurel v Los Angelesu, najstniško slavo, nasilne odnose in čas materinstva.
Multipla skleroza (MS) je kronična, avtoimunska bolezen, ki prizadene osrednji živčni sistem, vključno z možgani in hrbtenjačo. Pri tej bolezni imunski sistem telesa po pomoti napade mielin, zaščitno ovojnico živčnih vlaken. Ta poškodba upočasni ali blokira prenos živčnih signalov med možgani in telesom, kar lahko povzroči širok spekter simptomov, kot so utrujenost, težave z gibanjem, ravnotežjem, vidom, čutili in kognitivnimi funkcijami. Potek bolezni je zelo individualen in se lahko kaže v različnih oblikah, od blagih do zelo hudih.
Avtoimunske bolezni so stanja, pri katerih imunski sistem telesa po pomoti napade lastna zdrava tkiva. Namesto da bi se boril proti tujim vsiljivcem, kot so bakterije ali virusi, imunski sistem zamenja lastne celice in organe za nevarne in jih začne uničevati. Obstaja več kot 80 različnih vrst avtoimunskih bolezni, ki lahko prizadenejo skoraj vsak del telesa. Nekatere pogoste avtoimunske bolezni vključujejo revmatoidni artritis, multiplo sklerozo, lupus, sladkorno bolezen tipa 1 in Hashimotovo bolezen.
