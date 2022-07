Zvezdnica spregovorila o flirtanju z Leonardom DiCapriem

37-letnica je podoživela nekaj najbolj dramatičnih trenutkov svojega življenja med resničnostnim šovom The Hills v svoji novi knjigi Choices: To the Hills and Back Again. Izdala je tudi nekaj skrivnosti svojega ljubezenskega življenja, v katero so bili vključeni tudi večji zvezdniki – med njimi Leonardo DiCaprio in Chris Pine.

Ko se je spominjala svojih srečanj z DiCapriem, je izdala, da jo je 47-letni oskarjevi nagrajenec opazil v nočnem klubu. "Varnostnik je kar naprej hodil k meni in mi govoril, da me Leonardo vabi na pijačo pri njegovi mizi. Pogledala sem tja in opazila, da so okoli njega manekenke. Bilo je zastrašujoče!" se je spominjala igralka. "Povedala sem varnostniku, da bom spila svojo pijačo pri svoji mizi, potem pa bom prišla pozdravit. A nikoli nisem šla, tudi ko je varnostnik še nekajkrat pristopil do mene."