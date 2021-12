Zvezdnica telenovel Thalia po 25 letih o odmevnem prizoru: To je bilo pravo blato

50-letna Thalia, ki se je po poroki nekoliko umaknila od televizije, je spregovorila tudi o odmevnem prizoru, ki se ga ljubitelji telenovel še danes dobro spominjajo. Thalia je bila v vlogi revne Marimar deležna kar nekaj ponižanj in eno največjih je bilo zagotovo, ko je morala z usti pobrati zapestnico iz blata. Čeprav so bili njeni oboževalci vrsto let prepričani, da je šlo za čokolado, je igralka pojasnila, da je usta namočila v pravo blato.

Thalia in Eduardo Capetillo sta davnega leta 1994 v glavnih vlogah kot Marimar in Sergio Santibañeza s telenovelo Marimar pisala zgodovino. Zvezdnika sta med virtualnim pogovorom omenila, da sta bila tudi sama presenečena nad uspehom, ki ga je bila ta romantična zgodba deležna na globalni ravni in da je takrat v Ameriki presegla gledanost tradicionalnega športnega dogodka Super Bowl. Telenovelo so predvajali v različnih koncih sveta od Afrike, Filipinov, Indonezije, Kitajske, Rusije in tudi pri nas na POP TV. Zaradi velike priljubljenosti je v letu 1995 bil v svetu velik porast imen po glavni junakinji telenovele Marimar .

"Sprva je bilo mišljeno, da bomo za snemanje uporabili čokolado. Ko sem vadila prizor, je bila barva čokolade preveč oranžna in ne rjava kot blato. Vse skupaj je bilo videti zanič. Spomnim se, da sem pristopila do režiserke Beatriz (Sheridan) in ji rekla: To moramo storiti tako, kot je treba. To je ključni močan prizor, ki se bo na koncu ponovil, ko bo šlo za maščevanje," se spominja igralka, ki je nato dejala, da je režiserka ukazala, naj na set takoj prinesejo pravo blato. In kot prava profesionalka je usta namočila v pravo blato. "Po odigranem prizoru sem šla naravnost v morje," odkrito prizna.

Priljubljena zvezdnica je še dejala, da je bil izvršni producent telenovele Valentín Pimstein, ki je zdaj že pokojni in je po igralkinih besedah davnega leta 1994 veljal za Stevena Spielberga telenovel.

"Hvala Bogu in vesolju, da sem imel priložnost biti del takšnega projekta ... To je neprecenljivo in neverjetno, da nama po toliko letih ljudje še naprej izkazujejo toliko ljubezni," je pojasnil 51-letni Capetillo.