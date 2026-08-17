Zvezdnica v solzah prejela najvišje Disneyjevo priznanje: Najsrečnejša sem

Včasih se otroške sanje prav zares uresničijo. Do svojega pravljičnega konca je v nedeljo prišla tudi zvezdnica Anne Hathaway. Na nedeljski slovesnosti v Anaheimu je Anne stopila na oder po priznanje, ki ga je Disney doslej podelil le peščici svojih največjih imen. 43-letna igralka je postala Disneyjeva legenda, ob tem pa je na odru komaj zadrževala solze. Ko se je zahvaljevala za priznanje, je dejala, da je ena "najbolj noro srečnih ljudi na svetu".

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"Danes sem tukaj, ker sem ena najsrečnejših ljudi na svetu. Zelo sem srečna, da sem odraščala v družini, v kateri so bili igranje, pripovedovanje zgodb in domišljija cenjeni ter spodbujani," je povedala zvezdnica in se najprej zahvalila svojima staršema. Hathawayjeva je na slovesnost prišla v družbi moža Adama Shulmana in njunih dveh sinov, Jonathana in Jacka. Priznanje je zanjo še posebej simbolično, saj je minilo 25 let, odkar je kot kultni lik Mie Thermopolis zaigrala v Disneyjevem filmu Princeskini dnevniki.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Anne Hathaway v Princeskinem dnevniku. Profimedia

Princeskin dnevnik Profimedia

Princeskin dnevnik Profimedia

Princeskin dnevnik Profimedia

Princeskin dnevnik Profimedia









Njen karierni vzpon se je nadaljeval s filmom Hudičevka v Pradi, v katerem je Hathawayjeva svojo vlogo ponovila tudi letos v nadaljevanju Hudičevka v Pradi 2. Film je po svetu zaslužil že več kot 690 milijonov dolarjev. Priznanje ji je podelil režiser filma Hudičevka v Pradi David Frankel, ki je razkril, da je studio sprva za vlogo želel drugo igralko. "Hvala bogu za Meryl Streep. Videla je Annino igro v filmu Gora Brokeback in rekla: 'Da, to dekle. Igra prepozna igro,'" je povedal.

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