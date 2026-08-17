Zvezdnica v solzah prejela najvišje Disneyjevo priznanje: Najsrečnejša sem

Včasih se otroške sanje prav zares uresničijo. Do svojega pravljičnega konca je v nedeljo prišla tudi zvezdnica Anne Hathaway. Na nedeljski slovesnosti v Anaheimu je Anne stopila na oder po priznanje, ki ga je Disney doslej podelil le peščici svojih največjih imen. 43-letna igralka je postala Disneyjeva legenda, ob tem pa je na odru komaj zadrževala solze. Ko se je zahvaljevala za priznanje, je dejala, da je ena "najbolj noro srečnih ljudi na svetu".
"Danes sem tukaj, ker sem ena najsrečnejših ljudi na svetu. Zelo sem srečna, da sem odraščala v družini, v kateri so bili igranje, pripovedovanje zgodb in domišljija cenjeni ter spodbujani," je povedala zvezdnica in se najprej zahvalila svojima staršema.
Hathawayjeva je na slovesnost prišla v družbi moža Adama Shulmana in njunih dveh sinov, Jonathana in Jacka. Priznanje je zanjo še posebej simbolično, saj je minilo 25 let, odkar je kot kultni lik Mie Thermopolis zaigrala v Disneyjevem filmu Princeskini dnevniki.
Njen karierni vzpon se je nadaljeval s filmom Hudičevka v Pradi, v katerem je Hathawayjeva svojo vlogo ponovila tudi letos v nadaljevanju Hudičevka v Pradi 2. Film je po svetu zaslužil že več kot 690 milijonov dolarjev. Priznanje ji je podelil režiser filma Hudičevka v Pradi David Frankel, ki je razkril, da je studio sprva za vlogo želel drugo igralko. "Hvala bogu za Meryl Streep. Videla je Annino igro v filmu Gora Brokeback in rekla: 'Da, to dekle. Igra prepozna igro,'" je povedal.
Nato se je Hathawayjevi prek videoklica poklonila tudi Anna Wintour. "Anne sem skozi leta spoznala kot idealno spremljevalko v prvi vrsti na modnih revijah in kot popolno družbo za gledališče. Pred kratkim sem imela priložnost z njo izvesti tudi kratko komično točko na podelitvi oskarjev, kar je bilo, kot bi stopila na plesišče s Fredom Astairom. Na srečo mi je Anne vse skupaj olajšala, tako kot to počne za vse, vedno," je dejala Wintourjeva.
Ob tem je poudarila še številne lastnosti, ki jih pri igralki občuduje: "Pri Anne je toliko stvari, ki jih lahko občudujemo – njena delovna vnema, talent, vsestranskost, pa tudi prijaznost."
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