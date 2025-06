Zvezdnici Zlatih deklet sta bili v hudem sporu: 'Nista se prenašali'

Spori med zvezdniki na snemanjih so nekaj povsem običajnega. Ključno pa je, da igralci nesoglasja zadržijo zase in profesionalno opravijo svoje delo. Tako je bilo tudi v primeru Bee Arthur in Betty White - soigralk iz priljubljene serije Zlata dekleta. Kot je potrdila koproducentka serije, naj se zvezdnici ne bi mogli prenašati, kljub temu pa sta svoje delo opravljali profesionalno.

Na panelu scenaristov, producentov in drugih, ki so sodelovali pri pripravi znamenite humoristične nanizanke Zlata dekleta (The Golden Girls), so oboževalci omenjene serije lahko slišali do zdaj neznane skrivnosti iz zakulisja snemanja. "Ko je bila prižgana rdeča luč in smo snemali oddajo, ni bilo bolj profesionalnih ljudi od teh žensk. Ko pa je bila rdeča luč ugasnjena, pa se ti dve nista mogli ogreti ena za drugo," je o zvezdnicah serije Betty White in Bei Arthur dejala koproducentka Marsha Posner Williams.

Betty White in Bea Arthur v seriji Zlata dekleta. FOTO: Profimedia icon-expand

Bea naj bi po besedah Willams soigralko White pogosto nazivala z zmerljivko 'psica'. "Bea me je klicala domov in rekla: 'Ravno sem naletela na tisto psico v trgovini z živili. Napisala ji bom pismo.' Jaz pa sem ji rekla, naj se sprijazni s tem in naj preboli," je dejala. Ob tem se je spomnila tudi enega od obiskov pri Bei, ko je že po 30 sekundah z besedo psica zmerjala White, ki je ni bilo v prostoru.

Betty White (v sredini) in Bea Arthur (desno) FOTO: Profimedia icon-expand