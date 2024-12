Zvezdnici Žlehtnobe med nominiranci za zlate globuse

Združenje tujih dopisnikov Hollywooda je razglasilo letošnje nominirance za zlate globuse, med njimi pa ne manjkajo niti največji zvezdniki, kot so Angelina Jolie, Hugh Grant, Timothee Chalamet, Sebastian Stan, Demi Moore, Pamela Anderson in Glen Powell .

Ariana Grande (Thom Browne) in Cynthia Erivo (Louis Vuitton)

Fernanda Torres - I'm Still Here

Tilda Swinton - The Room Next Door

Pamela Anderson - The Last Showgirl

The Brutalist

Zlati globusi so bili v zadnjih letih deležni polemike, vendar ostajajo prve večje nagrade v filmskem koledarju in nakazujejo, kdo bi se lahko dobro odrezal na oskarjih prihodnje leto. Z 10 nominacijami vodi muzikal Emilia Perez , ki govori o mehiškem mamilarskem kralju, ki spremeni spol, med obetavnimi filmi pa so še drame The Brutalist , ki govori o madžarskem arhitektu, ki si skuša zgraditi novo življenje v Združenih državah Amerike po drugi dvetovni vojni, in Konklave , katerega zgodba govori o skupini kardinalov, ki se zberejo, da izvolijo novega papeža.

Sebastian Stan - A Different Man

Jesse Plemons - Kinds of Kindness

Demi Moore - The Substance

Sebastian Stan - The Apprentice

Adrien Brody - The Brutalist

Najboljša stranska igralka:

Selena Gomez - Emilia Perez

Ariana Grande - Wicked

Felicity Jones - The Brutalist

Margaret Qualley - The Substance

Isabella Rossellini - Conclave

Zoe Saldana - Emilia Perez

Najboljši stranski igralec:

Yura Borisov - Anora

Kieran Culkin - A Real Pain

Edward Norton - A Complete Unknown

Guy Pearce - The Brutalist

Jeremy Strong - The Apprentice

Denzel Washington - Gladiator II

Najboljši tujejezični film:

All We Imagine as Light

Emilia Pérez

The Girl with the Needle

I'm Still Here

The Seed of the Sacred Fig

Vermiglio

Najboljši animiran film:

Flow

Inside Out 2

Memoir of a Snail

Moana 2

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

The Wild Robot