Zvezdnico Dakoto Johnson na ulici oblili z umetno krvjo.

Igralka Dakota Johnson v New Yorku snema nov film z naslovom Verity. Zvezdnico so za enega od prizorov oblili z umetno krvjo, dogajanje pa so si iz prve vrste lahko ogledali radovedni očividci, ki so vse skupaj ujeli v fotografske objektive. 35-letnica bo v novem filmu, nastalem po istoimenski knjižni predlogi, moči združila z igralcem Joshem Hartnettom in oskarjevko Anne Hathaway.