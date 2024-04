Svetovno znani akcijski igralec, mojster borilnih veščin, režiser, producent in pevec Jackie Chan danes praznuje 70 let. Chan igra že vse od 60. let minulega stoletja. Doslej je nastopil v več kot 150 filmih in velja za najvplivnejšega zvezdnika akcijskih filmov vseh časov. Rodil se je 7. aprila 1954 v Hongkongu.

Ob rojstvu sta ga starša poimenovala Chan Kong-sang, kar v prevodu pomeni rojen v Hongkongu. Umetnost kung fuja mu je že v otroških letih približal oče, ki je sedemletnega sina tudi vpisal v Kitajsko dramsko akademijo. Tam se je mali Kong-sang deset let uril v borilnih veščinah ter se učil akrobatike, petja in igranja. Akademija je namreč veljala za pripravnico dečkov na pekinško opero, kjer pa jih v vseh teh letin niso naučili branja in pisanja, navaja uradna spletna stran Jackieja Chana.

Zvezdnik akcijskih filmov Jackie Chan praznuje 70 let. FOTO: Profimedia icon-expand

Igralski debut je Chan imel že pri osmih letih, ko je nastopil v filmu Wong so Kong Nam chat ba tin (Big and Little Wong Tin Bar, tudi znan kot Seven Little Valiant Fighters) o otroku, ki se uči borilnih veščin, da bi postal kung fu bojevnik. Po koncu šolanja na Kitajski dramski akademiji je Chan odšel v Avstralijo, kjer se je pridružil staršem. V deželi tam spodaj je delal v eni od restavracij. Po zaslugi enega od zaposlenih z imenom Jack, ki je imel težave z izgovarjavo imena Kong-sang, je dobil naprej vzdevek little Jack in nato še Jackie. Pozneje je dobil povabilo za prvo glavno vlogo v filmu Xin jing wu men (New Fist of Fury) iz leta 1976, zaradi katere se je Jackie Chan vrnil v Hongkong.

Jackie Chan s častnim oskarjem. FOTO: AP icon-expand