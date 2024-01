Zvezdnik Beverly Hillsa umrl zaradi zastoja srca

Reševalci so ga našli neodzivnega, življenje pa so mu reševali z oživljanjem z defibrilatorjem in prvo pomočjo, je povedal igralčev predstavnik. Gail je nekaj dni živel priklopljen na aparate, ki so ga ohranjali pri življenju, nato pa so ga razglasili za mrtvega. "Družina nima razloga sumiti, da je bil vzrok njegove smrti kaj drugega kot srčno popuščanje," je zapisal in dodal: "Davida si bomo zapomnili po njegovi ljubezni do igranja ter njegovi absolutni strasti in predanosti prijateljem in družini. Imel je edinstveno lastnost, zaradi katere so se vsi počutili posebne v njegovi prisotnosti."