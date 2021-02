Zvezdnik erotičnega filma 365 dni pred novim izzivom

"Toy Boy 2. Pa začnimo," je veselo novico svojim oboževalcem in sledilcem na Instagramu sporočil Michele. Ekipi druge sezone serije se je pridružila tudi igralka Federica Sabatini .

V omenjeni seriji eno od glavnih vlog, odvetnico Triano, igra tudi Maria Pedraza, ki ste jo nekateri spoznali že v uspešnicahLa Casa Del Papel in Elite.

In o čem govori zgodba prve sezone? Hugo, ki ga igra postavni Španec Jesús Mosquera, si kruh služi kot striptizer. Po sedmih letih prestajanja zaporne kazni ga izpustijo na prostost. Pri tem mu pomaga odvetnica Triana. S skupnimi močmi želita dokazati, da je Hugo nedolžen in da za vsem tem v resnici stoji Hugova bogata ljubica, ki naj bi mu podtaknila umor svojega moža. Pa mu ga je res? Kdo je pravi krivec? Seveda v napeti zgodbi ne manjka ljubezni, spletk in skrivnosti.