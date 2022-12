Zvezdnik filma Sam doma med ikoničnim prizorom utrpel resne opekline

Kot se najverjetneje spominjajo vsi oboževalci tega filma, je Kevin, ki ga je zaigral Macaulay Culkin, znova srečal kriminalca Harryja in Marva, s katerima se je boril že v prvem delu, tokrat pa se zgodba ponovi v New Yorku. Da bi jima ušel, jima Kevin nastavlja pasti in potegavščine, v dotičnem prizoru pa Harryju, ki ga je zaigral Pesci, zaradi Kevina zagori klobuk.

Od premiere drugega dela franšize je preteklo 30 let, Pesci pa je nastopil v prvih dveh. Ko so mu ponudili sodelovanje v novi različici filma, pa ni bil prepričan, da bi s tem lahko še ohranili čarobnost: "Čeprav obstaja rek 'Nikoli ne reci nikoli', menim, da bi bilo težko ponoviti uspeh in tudi nedolžnost originalnih filmov. Sedaj je drugačen čas, v 30 letih so se močno spremenili prioritete in odnos."