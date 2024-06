Zvezdnik serije Po poti resnice navdušen nad lepotami Slovenije

Pretekli teden je bil v znamenju filmskih dosežkov in podeljevanja nagrad, gost festivala pa je bil tudi slavni turški igralec, ki ga spremljamo v seriji Po poti resnice. V Kranju so ga prepoznali številni oboževalci in Onur Özaydn se je z njimi z veseljem fotografiral in izmenjal nekaj besed. Da je v Sloveniji serija tako priljubljena, ni pričakoval.

"Vedel sem, da so v nekaterih državah zelo popularne, nisem pa vedel, da je tako tudi v Sloveniji. Zelo sem vesel, da sta se dve sezoni že predvajali v Sloveniji," je povedal turški zvezdnik. "Zelo lepo je igrati v turških serijah. Želim si, da bi to lahko preizkusil vsak igralec. Istočasno igram tudi v gledališču, zato je to samo kot nek dodatek."

V Sloveniji ni bil dolgo, je pa uspel obiskati nekaj naših mest. "Včeraj smo imeli priložnost obiskati Bled in mi je bil zelo všeč, bil sem navdušen. Tako Ljubljana kot tudi Kranj sta mi zelo všeč, ampak do zdaj, kar sem videl, mi je Bled najbolj všeč." Turški zvezdnik je bil nad obiskom Slovenije navdušen, kdaj se bo spet oglasil v naši deželi pa ni zaupal.