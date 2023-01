Zvezdnika Zeffirellijevega Romea in Julije tožita filmski studio zaradi zlorabe.

Leonard Whiting , ki je igral Romea Montagueja, je bil takrat star 16 let. Olivia Hussey , ki je igrala Julijo Capulet, je bila stara 15 let. Oba igralca, ki sta danes stara 72 oziroma 71 let, zahtevata 470,6 milijonov evrov odškodnine in navajata, da ju je režiser Franco Zeffirelli preslepil. Omenjeni filmski studio tožita zaradi spolnega nadlegovanja, malomarnosti, namernega odškodninskega dejanja, goljufije, prisvajanja imena in podobe, namernega povzročanja čustvene stiske, nepoštene poslovne prakse in spolne zlorabe otrok.

Glede na sodne dokumente, v katere je imel vpogled Los Angeles Times , igralca trdita, da so ju prisilili, da sta filmski prizor posnela gola, saj jima je Zeffirelli sprva zagotovil, da golote ne bodo snemali ali prikazovali in da bosta med snemanjem ljubezenskega prizora v spalnici imela oblečeno spodnje perilo v kožni barvi. Na sam dan snemanja pa jima je nato Zeffirelli v spalnici rekel, da morata igrati gola, sicer bo film propadel, in dodal, da so v projekt vložili milijone in da nikoli več ne bosta delala v katerem koli poklicu, kaj šele v Hollywoodu, če tega ne bosta upoštevala.

V filmski priredbi Romea in Julije dramatika Williama Shakespeara iz leta 1968, ki jo je režiral italijanski filmski ustvarjalec Franco Zeffirelli , je prikazan kontroverzen prizor v spalnici, v katerem je videti golo Whitingovo zadnjico in golo oprsje Olivie Hussey.

V pritožbi je tudi navedeno, da je Zeffirelli, ki je umrl leta 2019, star 96 let, Whitingu in Olivii Hussey domnevno pokazal, kje bodo stale kamere, tako da njune golote ne bodo posnele ali fotografirale za uporabo v Romeu in Juliji ali kjer koli drugje. Soigralca trdita, da je studio bodisi vedel ali bi moral vedeti, da so bile fotografije njunih golih teles pridobljene na skrivaj in nezakonito (...) za kasnejšo uporabo s strani Paramounta in drugih.

Romeo in Julija je leta 1969 imel štiri nominacije za oskarja: za kamero, kostumografijo, režijo in najboljši film. Oskarja je prejel za kamero in kostumografijo.