Igralci filmov Gospodar prstanov želijo ustaviti prodajo hiše J. R. R. Tolkiena

Ian McKellen in John Rhys-Davies, ki sta v filmih Gospodar prstanovprevzela vlogi Gandalfa oziroma Gimlija, pa Martin Freeman, ki se je vHobitu pojavil kot Bilbo ter tudi Annie Lennox, ki je posodila glas pesmi v Kraljevi vrnitvi, so izrazili podporo organizaciji, ki se ukvarja s projektom imenovanim Northmoor. Ta želi ohraniti posestvo, ki je rojstni kraj pisatelja J. R. R. Tolkiena, avtorja knjižnih uspešnic, po katerih so bili posneti omenjeni filmi. Pobudi se je z veseljem pridružil tudi igralec Derek Jacobi, klicu na pomoč pa so dali zeleno luč še ilustrator John Howe, pisatelj Joseph Loconte in drugi.