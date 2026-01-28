Zvezdnikova hiša kljub tragediji prodana za šest milijonov

Hollywoodska ikona Gene Hackman in njegova žena Betsy Arakawa sta bila v javnosti znana kot miren par, ki je živel daleč od soja žarometov in radovednih oči, dokler ju niso konec februarja 2025 našli mrtva v njunem domu. Zadnja leta svojega življenja sta preživela v domu, ki je že dobro leto po njuni tragični smrti našel novega lastnika za šest milijonov evrov. Razkošno posestvo v Santa Feju v Novi Mehiki, ki obsega več kot 53 hektarjev zemljišča ter glavno hišo in pomožne objekte, je bilo na trgu za 6,25 milijona dolarjev (dobrih šest milijonov evrov). Po poročanju medijev je nepremičnina našla kupca v manj kot 11 dneh, kar kaže na močno zanimanje, kljub temni zgodbi, povezani z domom.

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Posestvo v Santa Fe Profimedia

Nekdanji dom legendarnega zvezdnika vključuje poleg glavnega bivalnega prostora tudi umetniški studio in bazen z zunanjo vročo kadjo, pozornost potencialnih kupcev pa je pritegnil predvsem zaradi ugodne lege in edinstvene zasnove. Nepremičninski agenti, ki so se ukvarjali s prodajo posestva, so sicer priznali, da je nekatere kupce odvrnila misel na tragedijo, ki se je tam zgodila lanskega februarja. Zaradi tega cene niso dvignili v nebo in je niso dodatno zasolili, pač pa so nepremičnino tržili po njeni tržni vrednosti in ne z "dodatkom prepoznavnosti lastnika".

Hackmanov dom in njegova preobrazba

Igralec je posestvo v Santa Feju kupil že v 90. letih, ko je bilo v zelo slabem stanju. Skupaj z arhitekti je hišo popolnoma prenovil in ustvaril dom, ki združuje rustikalno estetiko s sodobnimi detajli in velikimi panoramskimi okni s pogledom na okoliško naravo. V več letih sta Hackman in Arakawa zgradila svojo umetniško oazo: domačo delavnico, prostore za jogo in ustvarjanje ter široka odprta območja za sprostitev in razmislek, daleč od glamurja Hollywooda, a zato tako značilna za Hackmanovo osebnost.