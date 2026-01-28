Naslovnica
Film/TV

Zvezdnikova hiša kljub tragediji prodana za šest milijonov

Santa Fe, 28. 01. 2026 18.42 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A. J.
Gene Hackman

Luksuzno posestvo v Novi Mehiki, kjer sta svoja zadnja leta preživela igralec Gene Hackman in njegova žena Betsy Arakawa, se je prodalo v pičlih 11 dneh za dobrih šest milijonov dolarjev. Kljub skrbi nepremičninskih agentov, da bi kupce lahko odvrnila tragedija, saj so ju tam našli mrtva, je bilo zanimanje veliko.

Hollywoodska ikona Gene Hackman in njegova žena Betsy Arakawa sta bila v javnosti znana kot miren par, ki je živel daleč od soja žarometov in radovednih oči, dokler ju niso konec februarja 2025 našli mrtva v njunem domu.

Zadnja leta svojega življenja sta preživela v domu, ki je že dobro leto po njuni tragični smrti našel novega lastnika za šest milijonov evrov. Razkošno posestvo v Santa Feju v Novi Mehiki, ki obsega več kot 53 hektarjev zemljišča ter glavno hišo in pomožne objekte, je bilo na trgu za 6,25 milijona dolarjev (dobrih šest milijonov evrov). Po poročanju medijev je nepremičnina našla kupca v manj kot 11 dneh, kar kaže na močno zanimanje, kljub temni zgodbi, povezani z domom.

Nekdanji dom legendarnega zvezdnika vključuje poleg glavnega bivalnega prostora tudi umetniški studio in bazen z zunanjo vročo kadjo, pozornost potencialnih kupcev pa je pritegnil predvsem zaradi ugodne lege in edinstvene zasnove.

Nepremičninski agenti, ki so se ukvarjali s prodajo posestva, so sicer priznali, da je nekatere kupce odvrnila misel na tragedijo, ki se je tam zgodila lanskega februarja. Zaradi tega cene niso dvignili v nebo in je niso dodatno zasolili, pač pa so nepremičnino tržili po njeni tržni vrednosti in ne z "dodatkom prepoznavnosti lastnika".

Preberi še Na dražbi 400 predmetov Gena Hackmana, med njimi tudi zlati globusi

Hackmanov dom in njegova preobrazba

Igralec je posestvo v Santa Feju kupil že v 90. letih, ko je bilo v zelo slabem stanju. Skupaj z arhitekti je hišo popolnoma prenovil in ustvaril dom, ki združuje rustikalno estetiko s sodobnimi detajli in velikimi panoramskimi okni s pogledom na okoliško naravo.

V več letih sta Hackman in Arakawa zgradila svojo umetniško oazo: domačo delavnico, prostore za jogo in ustvarjanje ter široka odprta območja za sprostitev in razmislek, daleč od glamurja Hollywooda, a zato tako značilna za Hackmanovo osebnost.

Razlagalnik

Gene Hackman je bil eden najbolj cenjenih ameriških igralcev svoje generacije, znan po svojih vsestranskih vlogah v filmih, kot so 'Bonnie in Clyde', 'Francoska zveza', 'Nepremagljiv', 'Brodolom' in 'Bilo je nekoč v Ameriki'. S svojo izjemno igralsko prezenco je pustil neizbrisen pečat v filmski industriji in prejel številne nagrade, vključno z dvema oskarjema.

Santa Fe je glavno mesto ameriške zvezne države Nova Mehika. Mesto je znano po svoji bogati zgodovini, ki sega več kot 400 let nazaj, ter po edinstveni arhitekturi v pueblu in španskem kolonialnem slogu. Je pomembno kulturno in umetniško središče, ki privablja obiskovalce z vsega sveta s svojo umetniško galerijo, glasbo in kulinarično ponudbo.

Arhitekturni slog v Santa Feju je močno vplival na njegovo zgodovino in kulturo. Prevladujejo stavbe v slogu puebla, ki izhaja iz tradicionalnih gradbenih tehnik staroselcev, ter španski kolonialni slog, ki ga zaznamujejo debeli zidovi, majhna okna in opečne strehe. Pogosto se uporablja tudi material adobe, ki daje stavbam značilen topel in zemeljski videz. Ta slog poudarja povezavo z naravo in okolico.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
