Zvezdniška ekipa kljub stavki začela s snemanjem filma v Rimu

Priznani ameriški slikar in filmski ustvarjalec Julian Schnabel v Italiji snema kriminalni triler po literarni predlogi knjige Nicka Toschesa In The Hand Of Dante. Za snemanje filma, v katerem bodo zaigrali Oscar Isaac, Jason Momoa in Gerard Butler, je pridobil dovoljenje sindikata igralcev SAG-AFTRA, ki vodi stavko v Hollywoodu.

Filmska zgodba sledi romaneskni, v kateri avtor Nick Tosches govori o izvirnem rokopisu Božanske komedije, ki se znajde v rokah tihotapske združbe na črnem trgu v nevarnem podzemlju New Yorka. Mafija pozove strokovnjaka oz. fikcijski lik pisatelja Nicka Toschesa, naj potrdi pristnost rokopisa, ta pa, omamljen od pomembne najdbe, rokopis ukrade. icon-expand Julian Schnabel v Italiji snema film In The Hand Of Dante. FOTO: Profimedia Film nato spremlja zgodbi znotraj dveh časovnih linij. Prva je pripoved protagonista romana, ki s svojo ljubeznijo Giulietto prehodi temačno in nasilno pot iz metaforičnega pekla v raj, medtem ko se vzporedno odvija odisejada samega Danteja, ki ujet v zakon brez ljubezni z Gemmo, pobegne na Sicilijo in ustvari svoje monumentalno delo, v katerem ovekoveči svojo izgubljeno ljubezen Beatrice. Čeprav sta časovni liniji obeh različni, lika povezuje lov za ljubeznijo, lepoto in božansko obljubo. Za snemanje filma, v katerem bodo zaigrali Oscar Isaac, Jason Momoa in Gerard Butler, je pridobil dovoljenje sindikata igralcev SAG-AFTRA, ki vodi stavko v Hollywoodu. Med producenti filma je tudi Martin Scorsese, še piše Deadline.