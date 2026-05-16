Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Film/TV

Zvezdnika zasebnost iščeta v Rimu: nakup luksuzne nepremičnine

Rim, 16. 05. 2026 07.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A. J.
Catherine Zeta-Jones in Michael Douglas v Portofinu.

Hollywoodska zvezdnika Catherine Zeta-Jones in Michael Douglas sta svoj nepremičninski portfelj obogatila z nakupom luksuznega stanovanja v središču Rima. Igralka, ki je z Italijo močno povezana, je povedala, da bo v prestolnici našla udobje in potrebno zasebnost za svojo družino.

Igralski par, Catherine Zeta-Jones in Michael Douglas, je razširil svojo verigo nepremičnin – tokrat vse do osrčja Rima. Po letih življenja med New Yorkom, Majorko, Londonom in Bermudi, kjer imata nepremičnine, sta razširila svojo impresivno zbirko luksuznih domov z nakupom razkošnega penthousea v italijanski prestolnici. 56-letna Catherine je nedavno povedala, "da lastništvo več domov "ni pretiravanje", temveč način življenja, ki njihovi družini zagotavlja udobje in zasebnost."

Michael Douglas in Catherine Zeta-Jones
Michael Douglas in Catherine Zeta-Jones
FOTO: Profimedia

Po poročanju britanskih medijev gre za ekskluzivno stanovanje, ki se nahaja v enem najprestižnejših rimskih okrožij, z razgledom na zgodovinsko mestno jedro in ima zasebno teraso. Čeprav podrobnosti nakupa še niso uradno potrjene, mediji poročajo, da je vrednost nepremičnine v večmilijonskem razponu in da par namerava večino leta preživeti v Italiji.

Za igralko Rim ni neznan teren. Valižanska igralka je že leta povezana z Italijo, še posebej zaradi modne scene in filmskih festivalov, na katerih redno sodeluje in se pojavlja na rdečih preprogah. Večkrat so jo fotografirali v Portofinu in Rimu, kjer je pogosto bivala pri družini in prijateljih.

Michael Douglas s hčerko Carys in sinom Dylanom.
Michael Douglas s hčerko Carys in sinom Dylanom.
FOTO: AP

Douglas in Zeta-Jones sta že desetletja znana po enem najstabilnejših zakonov v Hollywoodu. Spoznala sta se konec devetdesetih let na filmskem festivalu v Deauvillu, poročila pa sta se leta 2000. Kljub veliki medijski pozornosti in občasnim krizam sta ostala skupaj več kot 25 let in imata dva otroka, Dylana in Carys.

catherine zeta-jones michael douglas rim

Rešil priljubljene like: s pomočjo UI 'popravil' Igro prestolov

24ur.com Igralka Kate Hudson z družino na počitnicah v Rimu
Dominvrt.si Američanka kupila propadajočo hiško in si v Italiji ustvarila počitniški raj
24ur.com Kate Hudson dopustuje na Siciliji: Raziskujem z najljubšimi ljudmi
24ur.com Mariska Hargitay na počitnicah pri naših zahodnih sosedih
24ur.com Gaja Filač praznične dni preživela v Rimu
Zadovoljna.si Italija se bo poklonila pisateljici, ki je svetu odprla vrata Toskane
24ur.com Prestižna soseska, kjer so nogometni zvezdniki le navadni smrtniki
Priporoča
  • katalog
  • hladilnik
  • lounge set
  • robotska kosilnica
  • robot za bazen
  • traktrorska kosilnica
  • bazen
  • žar
  • kosilnica
  • senčilo za balkon
  • senčnik
  • kuhinja
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Konec dolge ljubezni po 24 letih, sledi deljeno skrbništvo
Teh živil otroci do 5. leta starosti ne bi smeli uživati
Teh živil otroci do 5. leta starosti ne bi smeli uživati
Zato so hčerke tako zelo navezane na očete
Zato so hčerke tako zelo navezane na očete
Ko ti mama reče, da nisi lepa in postaneš ena najuspešnejših žensk na svetu
Ko ti mama reče, da nisi lepa in postaneš ena najuspešnejših žensk na svetu
zadovoljna
Portal
Viralen posnetek, ki razkriva, kaj se je v resnici dogajalo med Finskim nastopom
Dnevni horoskop: Bike čaka sprostitev, dvojčkom dan prinaša veliko smeha
Dnevni horoskop: Bike čaka sprostitev, dvojčkom dan prinaša veliko smeha
Resnica o korakih: Koliko hoje na dan dejansko potrebujete?
Resnica o korakih: Koliko hoje na dan dejansko potrebujete?
Konec zgodbe, ločujeta se po 18 letih zakona
Konec zgodbe, ločujeta se po 18 letih zakona
vizita
Portal
Prebudila se je iz kome le dva dni pred poroko
Učinkovit japonski trik za premagovanje vsakodnevne raztresenosti
Učinkovit japonski trik za premagovanje vsakodnevne raztresenosti
Preprosta navada, ki ščiti pred kroničnimi boleznimi
Preprosta navada, ki ščiti pred kroničnimi boleznimi
Ali so jajca škodljiva za ljudi s povišanim holesterolom?
Ali so jajca škodljiva za ljudi s povišanim holesterolom?
cekin
Portal
Kako priti do 2.000 evrov neto na mesec – realne poti, ki delujejo v Sloveniji
Na blagajni je opazil trik: večina kupcev naredi to napako – in plača preveč
Na blagajni je opazil trik: večina kupcev naredi to napako – in plača preveč
Generacija Z ima nepričakovano težavo – in vpliva tudi na njihovo delo
Generacija Z ima nepričakovano težavo – in vpliva tudi na njihovo delo
Koliko vam ostane od plače? Primerjava plač - 1.000, 1.500 in 2.500 evrov
Koliko vam ostane od plače? Primerjava plač - 1.000, 1.500 in 2.500 evrov
moskisvet
Portal
S 18 leti v haremu, kasneje v svetu serijskih morilcev
Najbolj učinkovita vadba za moške po 30. letu: kako ohraniti mišice, moč in zdravje
Najbolj učinkovita vadba za moške po 30. letu: kako ohraniti mišice, moč in zdravje
Je bila preveč drzna? Njen nastop sprožil burne razprave
Je bila preveč drzna? Njen nastop sprožil burne razprave
3 rajske plaže v Istri in Dalmaciji, ki jih morate obiskati vsaj enkrat
3 rajske plaže v Istri in Dalmaciji, ki jih morate obiskati vsaj enkrat
dominvrt
Portal
Kako uspešno gojiti vrtnice v loncih: deset ključnih nasvetov za bujno cvetenje
Česen za pse: res deluje proti zajedavcem ali gre za nevaren mit?
Česen za pse: res deluje proti zajedavcem ali gre za nevaren mit?
Prikupen družinski kuža, ki osvaja srca po vsem svetu
Prikupen družinski kuža, ki osvaja srca po vsem svetu
Delovna akcija razkrila: zakaj nova okna lahko uničijo vaš dom
Delovna akcija razkrila: zakaj nova okna lahko uničijo vaš dom
okusno
Portal
Kaj kuhati ta vikend? 5 sezonskih kosil, pripravljenih v največ eni uri
Sladice brez peke, ki bodo zaznamovale sezono domačih češenj
Sladice brez peke, ki bodo zaznamovale sezono domačih češenj
Tako boste pripravili popoln steak kar doma
Tako boste pripravili popoln steak kar doma
Koliko cvetov potrebujemo za popoln bezgov sirup? Razmerje, ki zagotavlja uspeh
Koliko cvetov potrebujemo za popoln bezgov sirup? Razmerje, ki zagotavlja uspeh
voyo
Portal
Rocketman
Delovna akcija
Delovna akcija
Sanjski moški
Sanjski moški
Kmetija
Kmetija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713