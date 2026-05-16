Zvezdnika zasebnost iščeta v Rimu: nakup luksuzne nepremičnine

Igralski par, Catherine Zeta-Jones in Michael Douglas , je razširil svojo verigo nepremičnin – tokrat vse do osrčja Rima. Po letih življenja med New Yorkom, Majorko, Londonom in Bermudi, kjer imata nepremičnine, sta razširila svojo impresivno zbirko luksuznih domov z nakupom razkošnega penthousea v italijanski prestolnici. 56-letna Catherine je nedavno povedala, "da lastništvo več domov "ni pretiravanje", temveč način življenja, ki njihovi družini zagotavlja udobje in zasebnost."

Po poročanju britanskih medijev gre za ekskluzivno stanovanje, ki se nahaja v enem najprestižnejših rimskih okrožij, z razgledom na zgodovinsko mestno jedro in ima zasebno teraso. Čeprav podrobnosti nakupa še niso uradno potrjene, mediji poročajo, da je vrednost nepremičnine v večmilijonskem razponu in da par namerava večino leta preživeti v Italiji.

Za igralko Rim ni neznan teren. Valižanska igralka je že leta povezana z Italijo, še posebej zaradi modne scene in filmskih festivalov, na katerih redno sodeluje in se pojavlja na rdečih preprogah. Večkrat so jo fotografirali v Portofinu in Rimu, kjer je pogosto bivala pri družini in prijateljih.