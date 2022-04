Zvezdniški zasedbi filma Amsterdam se pridružuje Taylor Swift.

Prvi napovednik, ki so ga imeli privilegij videti zgolj obiskovalci festivala CinemaCon v Las Vegasu, je med drugim razkril preostalo igralsko zasedbo, v kateri so se znašla naslednja imena: John David Washington, Margot Robbie, Christian Bale, Anya Taylor-Joy, Timothy Olyphant, Zoe Saldana, Rami Malek in Robert De Niro. Filmska zgodba naj bi se odvijala v tridesetih letih prejšnjega stoletja, Disney pa obljublja, da bo izvirna zgodba prepletena z romanco, dramo in "enim najbolj šokantnih preobratov v ameriški zgodovini," v katerem se bodo znašli trije bližnji prijatelji.

Amsterdam pa ni edini film, pri katerem bo glasbenica v bližnji prihodnosti sodelovala. Za film Where the Crawdads Sing, pod katerega se bo kot producentka podpisala igralka Reese Witherspoon, bo Swiftova napisala pesem. "Želela sem ustvariti nežno in hkrati strašljivo glasbo, ki se bo skladala z zanimivo filmsko zgodbo," je ob tem dejala na svojem Instagramovem profilu.

Medtem ko bo film, za katerega je glasbenica napisala pesem, v kinematografe prišel 15. julija, bo za zvezdniško obarvan Amsterdam treba počakati do 4. novembra.