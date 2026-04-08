Zvezdniško obarvana premiera Evforije

Po štirih letih se z zvezdniško zasedbo na televizijske zaslone vrača serija Evforija . V Los Angelesu se je ob premieri odvila rdeča preproga, po kateri so se sprehodili Sydney Sweeney , Jacob Elordi in Zendaya , pa tudi Maude Apatow , Hunter Schafer in Alexa Demie . Na dogodku so bili tudi nekateri znani obrazi, ki so se seriji priključili kasneje, med njimi tudi oskarjevka Da'Vine Joy Randolph in igralka Natasha Lyonne .

Dogodka se je udeležil tudi ustvarjalec serije Sam Levinson, ki je medijem zaupal, da o četrti sezoni ne razmišlja, odločitev pa pripisal tudi dejstvu, da sta dva člana igralske zasedbe žal pokojna. Igralec Angus Cloud je leta 2023 umrl zaradi nenamernega prevelikega odmerka mamil, zvezdnik Eric Dane pa se je letos februarja poslovil po bitki z boleznijo ALS.

V tretji sezoni Evforije bo mogoče spremljati like, ki so jih gledalci spoznali v času srednje šole, pet let kasneje, ko se spopadajo z izzivi odraslega sveta. Sam Levinson je obljubil, da bo to "najboljša sezona doslej". "Ena stvar, o kateri smo se vsi strinjali, je, da se ne moremo vrniti v srednjo šolo – čeprav so v mnogih serijah srednješolce igrali tridesetletniki. Pet let se je zdelo kot naraven preskok," je pojasnil.