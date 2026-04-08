Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Film/TV

Zvezdniško obarvana premiera Evforije

Los Angeles, 08. 04. 2026 17.35

Avtor:
E.M.
Zendaya

V mestu angelov se je odvila premiera težko pričakovane tretje sezone serije Evforija, ki je med zvezde izstrelila zvezdnike, kot so Sydney Sweeney, Jacob Elordi in Zendaya. Ne le oni, po rdeči preprogi so se sprehodila tudi številna druga znana imena. Premiere nista dočakala igralca Angus Cloud in Eric Dane, ki sta se poslovila leta 2023 in februarja letos.

Po štirih letih se z zvezdniško zasedbo na televizijske zaslone vrača serija Evforija. V Los Angelesu se je ob premieri odvila rdeča preproga, po kateri so se sprehodili Sydney Sweeney, Jacob Elordi in Zendaya, pa tudi Maude Apatow, Hunter Schafer in Alexa Demie. Na dogodku so bili tudi nekateri znani obrazi, ki so se seriji priključili kasneje, med njimi tudi oskarjevka Da'Vine Joy Randolph in igralka Natasha Lyonne.

Dogodka se je udeležil tudi ustvarjalec serije Sam Levinson, ki je medijem zaupal, da o četrti sezoni ne razmišlja, odločitev pa pripisal tudi dejstvu, da sta dva člana igralske zasedbe žal pokojna. Igralec Angus Cloud je leta 2023 umrl zaradi nenamernega prevelikega odmerka mamil, zvezdnik Eric Dane pa se je letos februarja poslovil po bitki z boleznijo ALS.

V tretji sezoni Evforije bo mogoče spremljati like, ki so jih gledalci spoznali v času srednje šole, pet let kasneje, ko se spopadajo z izzivi odraslega sveta. Sam Levinson je obljubil, da bo to "najboljša sezona doslej". "Ena stvar, o kateri smo se vsi strinjali, je, da se ne moremo vrniti v srednjo šolo – čeprav so v mnogih serijah srednješolce igrali tridesetletniki. Pet let se je zdelo kot naraven preskok," je pojasnil.

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641