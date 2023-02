Zvezdniško srečanje oskarjevih nominirancev okronano z uradnim portretom

Začetek tedna so priljubljen losangeleški hotel Beverly Hilton zavzeli letošnji nominiranci za najprestižnejše hollywoodske nagrade, oskarje. Filmski zvezdniki, kot so igralci Tom Cruise , Cate Blanchett, Brendan Fraser in režiser Steven Spielberg , so se zbrali na tradicionalnem srečanju nominirancev in ustvarili razredni portret leta 2023. Poleg ustvarjalcev so prireditev obiskali tudi številni predstavniki filmskih studiev in medijev.

Po poročanju medijev sta predstavitev in kasnejše fotografiranje zasedbe potekala skoraj slabo uro, pri tem pa je treba opozoriti, da je marsikateri nominiranec prireditev izpustil. Med drugim sta manjkali igralki Andrea Riseborough in Ana de Armas ter glasbenici Lady Gaga in Rihanna.

To pa ne pomeni, da dogodek ni bil zvezdniško obarvan. Na uradnih individualnih portretih so med drugim sijali Angela Bassett, nominiranka za najboljšo igralko v stranski vlogi v filmu Črni panter: Wakanda za vedno, Austin Butler, nominiranec za najboljšega igralca v filmu Elvis in Jamie Lee Curtis, nominiranka za najboljšo igralko v stranski vlogi v filmu Vsepovsod naenkrat.

Pred fotografski objektiv so stopili tudi Colin Farrell in Brendan Gleeson, nominiranca za glavno in stransko vlogo v filmu Duše otoka, Hong Chau, nominiranka za najboljšo igralko v stranski vlogi v filmu Kit in Martin McDonagh, nominiranec za najboljši scenarij in režijo za film Duše otoka. Svojo najboljšo držo so ponudili še Stephanie Hsu, nominiranka za najboljšo igralko v stranski vlogi v filmu Vsepovsod naenkrat, Todd Field, nominiranec za najboljši scenarij in režijo za film Tár, Kerry Condon, nominiranka za najboljšo igralko v stranski vlogi v filmu Duše otoka in Brian Tyree Henry, nominiranec za najboljšega igralca v stranski vlogi v filmu Causeway.