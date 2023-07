Zvonko o Ireni: Pokazala je, da ni samo temperamentna Dalmatinka

Napočil je čas, da Dragoljub eno svojih dam pošlje domov. Priznal je, da je to odločitev že zdavnaj sprejel. "Nekatere njene šale so preostre," je dejal kmet, nato pa izločil Silvano, ki je takoj jezna zapustila večerjo. "Od jutri naprej igram na vse ali nič," je napovedala Ljiljana.

Dragoljub je svoje dame po raftingu peljal na večerjo, a vzdušje je bilo izjemno napeto, predvsem med Ljiljano in Silvano . "Preveč laže. Ne morem sprejeti, da nekdo vohuni za mano, me spremlja, kdo je ona?'' je bila neposredna Ljiljana. Silvana se je branila: "Velika strahopetka je."

V Žminju je deževalo, zato si je moral Ivan z dekleti poiskati zabavo pod streho. Odločili so se, da se preizkusijo v uživanju nektarin brez rok. Zmagala je Dona, Vanja, ki se je najbolj močno želela dokazati, pa je bila na koncu zadnja in je morala za kazen z Ivanom hraniti prašiče. "Bilo je kratko in neboleče. V tisti hlev sem vstopila samo zato, da drugim dokažem, da zmorem," je povedala kasneje, Ivan pa je priznal, da je bil presenečen, da je privolila.

Na Milkovi kmetiji se je prav tako bližal čas za izločanje, zato so bile dame precej zaskrbljene in negotove. Vse tri so vnaprej spakirale kovčke. Milko je ob čudovitem razgledu na morje sporočil svojo odločitev. "Pri eni osebi sem že po prvem dnevu čutil nezaupanje, zato ne bom imel težav," je napovedal in izločil Mando, ki ni bila videti pretirano žalostna zaradi njegove odločitve.

Hrvoje je bil na svoji kmetiji pozitivno presenečen nad dobrim odnosom med Dragano in Marino. Dragana je ob tej priložnosti poudarila, da je sinoči spal poleg Suzane. "Revica je spala na robu. Božala ga je, ker ve, da mu to paše,'' je povedala v smehu. Hrvoje je opazil, da se je Suzana umaknila, in sklepal, da meni, da jo bo izločil.