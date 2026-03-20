Finalistka Slovenija ima talent Tatjana Gajanović: Nisem prodana duša

"Vse, kar sem si želela in vse, kar sem si zadala, sem tudi uresničila. To je nekaj, kar pri sebi zelo občudujem," o svojih osebnih ciljih pravi Tatjana Gajanović, ki ima za sabo bogato in razvejano kariero plesalke in plesne koreografinje. "Poslušajte sebe," polaga na srce bodočim plesalcem in dodaja, da so zanjo osebna načela in notranji mir pomembnejši od finančnih koristi. "To mi prinese veliko večje zadovoljstvo, kot da bi sodelovala pri nekem projektu samo zaradi denarja. Nisem prodana duša," pravi koreografinja.

Gajanovićeva je v POPkastu iskreno spregovorila tudi o finančni plati plesne kariere in izpostavila neugodno realnost. "Plesalci so nekako zadnji na seznamu, ko gre za delitev proračunov za projekte", je povedala. Poudarila je, da je to velik izziv, in da ravno zato številni slovenski plesalci iščejo priložnosti v tujini. Kljub temu, da se zgolj s plesom v Sloveniji težko preživi, koreografinja ne bi šla tako daleč, da bi kariero plesa odsvetovala. "Je pa potrebna vzdržljivost," je še dodala.

Gostja POPkasta je bila Tatjana Gajanović Damjan Žibert

