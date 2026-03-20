Finalistka Slovenija ima talent Tatjana Gajanović: Nisem prodana duša

"Vse, kar sem si želela in vse, kar sem si zadala, sem tudi uresničila. To je nekaj, kar pri sebi zelo občudujem," o svojih osebnih ciljih pravi Tatjana Gajanović, ki ima za sabo bogato in razvejano kariero plesalke in plesne koreografinje. "Poslušajte sebe," polaga na srce bodočim plesalcem in dodaja, da so zanjo osebna načela in notranji mir pomembnejši od finančnih koristi. "To mi prinese veliko večje zadovoljstvo, kot da bi sodelovala pri nekem projektu samo zaradi denarja. Nisem prodana duša," pravi koreografinja.
Gajanovićeva je v POPkastu iskreno spregovorila tudi o finančni plati plesne kariere in izpostavila neugodno realnost. "Plesalci so nekako zadnji na seznamu, ko gre za delitev proračunov za projekte", je povedala. Poudarila je, da je to velik izziv, in da ravno zato številni slovenski plesalci iščejo priložnosti v tujini. Kljub temu, da se zgolj s plesom v Sloveniji težko preživi, koreografinja ne bi šla tako daleč, da bi kariero plesa odsvetovala. "Je pa potrebna vzdržljivost," je še dodala.
Sodelovanje v oddaji Slovenija ima talent je bila za Ljubljančanko izjemno pozitivna izkušnja. Poudarja pa, da je bila njena odločitev za prijavo dobro premišljena in strateška. "Že leto pred prijavo sem vedela, kako želim izpeljati vse tri nastope," je dejala. Celoten proces jo je pozitivno presenetil, saj se je s produkcijsko ekipo dobro ujela, pridobila je prepoznavnost in navdihnila številne ljudi. Sodelovanje v oddaji zato toplo priporoča. V svežem POPkastu je razkrila tudi, katere pasti prežijo na plesalce med nastopi, kako pristopi k sodelovanjem z velikimi imeni v glasbi in plesu, pa tudi kakšni so njeni načrti za prihodnost.
