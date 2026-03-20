Finalistka Slovenija ima talent Tatjana Gajanović: Nisem prodana duša

Ljubljana, 20. 03. 2026 07.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Alen Podlesnik
Gostja POPkasta je bila Tatjana Gajanović

Plesala je s slovenskimi in balkanskimi zvezdniki, Lado Bizovičar je njen nastop označil za eno najboljših točk, kar jih je videl v šovu Slovenija ima talent. Tatjana Gajanović je v svežem POPkastu razkrila, kaj se skriva za bliščem plesnega sveta, kakšne pasti prežijo na plesalce na odru in v zaodrju ter ali se v Sloveniji sploh splača ukvarjati s plesom.

"Vse, kar sem si želela in vse, kar sem si zadala, sem tudi uresničila. To je nekaj, kar pri sebi zelo občudujem," o svojih osebnih ciljih pravi Tatjana Gajanović, ki ima za sabo bogato in razvejano kariero plesalke in plesne koreografinje. "Poslušajte sebe," polaga na srce bodočim plesalcem in dodaja, da so zanjo osebna načela in notranji mir pomembnejši od finančnih koristi. "To mi prinese veliko večje zadovoljstvo, kot da bi sodelovala pri nekem projektu samo zaradi denarja. Nisem prodana duša," pravi koreografinja.

Preberi še Tatjana Gajanović: Projekt s Senidah je bil eden najboljših projektov

Gajanovićeva je v POPkastu iskreno spregovorila tudi o finančni plati plesne kariere in izpostavila neugodno realnost. "Plesalci so nekako zadnji na seznamu, ko gre za delitev proračunov za projekte", je povedala. Poudarila je, da je to velik izziv, in da ravno zato številni slovenski plesalci iščejo priložnosti v tujini. Kljub temu, da se zgolj s plesom v Sloveniji težko preživi, koreografinja ne bi šla tako daleč, da bi kariero plesa odsvetovala. "Je pa potrebna vzdržljivost," je še dodala.

Sodelovanje v oddaji Slovenija ima talent je bila za Ljubljančanko izjemno pozitivna izkušnja. Poudarja pa, da je bila njena odločitev za prijavo dobro premišljena in strateška. "Že leto pred prijavo sem vedela, kako želim izpeljati vse tri nastope," je dejala. Celoten proces jo je pozitivno presenetil, saj se je s produkcijsko ekipo dobro ujela, pridobila je prepoznavnost in navdihnila številne ljudi. Sodelovanje v oddaji zato toplo priporoča. V svežem POPkastu je razkrila tudi, katere pasti prežijo na plesalce med nastopi, kako pristopi k sodelovanjem z velikimi imeni v glasbi in plesu, pa tudi kakšni so njeni načrti za prihodnost.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Tatjana Gajanović ples Slovenija ima talent
bibaleze
Portal
Ta napaka staršev lahko otroku odvzame veselje do športa
Rodila skoraj 6-kilogramskega sina: Kakšni so vzroki?
Rodila skoraj 6-kilogramskega sina: Kakšni so vzroki?
To poveže družino bolj kot počitnice ali darila
To poveže družino bolj kot počitnice ali darila
Kaj naj jedo bolni otroci? Dietetičarka svetuje to
Kaj naj jedo bolni otroci? Dietetičarka svetuje to
zadovoljna
Portal
Vrtoglavi znesek, ki ga kraljica Camilla odšteje za svoje obrvi
Dnevni horoskop: Ribe sledijo toku, škorpijoni sprejemajo pomembne odločitve
Dnevni horoskop: Ribe sledijo toku, škorpijoni sprejemajo pomembne odločitve
Jakne, ki smo jih pred 10 leti nosile vse, zdaj spet v trendu
Jakne, ki smo jih pred 10 leti nosile vse, zdaj spet v trendu
Slavno mamo zasenčil njen 20-letni sin
Slavno mamo zasenčil njen 20-letni sin
vizita
Portal
Sedem let zaman opozarjala na bolečine: šele po porodu odkrili razširjen rak jajčnikov
Res potrebujemo osem kozarcev vode na dan?
Res potrebujemo osem kozarcev vode na dan?
Se počutite slabo? Odkrijte, ali je kriva vaša dieta
Se počutite slabo? Odkrijte, ali je kriva vaša dieta
Bi si v obraz vbrizgali spermo lososa ali postrvi? Novi trend pomlajevanja, ki osvaja svet
Bi si v obraz vbrizgali spermo lososa ali postrvi? Novi trend pomlajevanja, ki osvaja svet
cekin
Portal
Finančni izzivi treh znamenj
Italija uvaja nova pravila za obisk Caprija, Firenc in Dolomitov
Italija uvaja nova pravila za obisk Caprija, Firenc in Dolomitov
Nov trend počitnic je pritegnil veliko pozornosti
Nov trend počitnic je pritegnil veliko pozornosti
25.000 evrov v zameno za vozniško dovoljenje: bi bil tak program dober tudi pri nas?
25.000 evrov v zameno za vozniško dovoljenje: bi bil tak program dober tudi pri nas?
moskisvet
Portal
Megan Fox: Drzna objava in reakcije na spletu
Filipinski dragulj, o katerem zadnje čase govorijo vsi, a le redki vedo, zakaj
Filipinski dragulj, o katerem zadnje čase govorijo vsi, a le redki vedo, zakaj
5 nenavadnih stvari, ki so jih ljudje našli zataknjene v auspuhu
5 nenavadnih stvari, ki so jih ljudje našli zataknjene v auspuhu
Zakaj se ni dobro vračati k bivši?
Zakaj se ni dobro vračati k bivši?
dominvrt
Portal
Zato vrtnic ne smete posaditi preblizu hortenzij
Najpogostejši škodljivci na vrtu: Kako prepoznati, ustaviti in preprečiti napade
Najpogostejši škodljivci na vrtu: Kako prepoznati, ustaviti in preprečiti napade
Ta gosenica je nevarna za vašega psa in tudi za vas
Ta gosenica je nevarna za vašega psa in tudi za vas
Vse o pleskanju: popoln vodnik za izbiro barv, pripravo prostorov in brezhibno prenovo doma
Vse o pleskanju: popoln vodnik za izbiro barv, pripravo prostorov in brezhibno prenovo doma
okusno
Portal
Najbolj sočna jabolčna pita s pudingom, ki jo boste letos spekli
6 sestavin, ki jih profesionalni kuharji vedno dodajo testeninam
6 sestavin, ki jih profesionalni kuharji vedno dodajo testeninam
Popolno ribje kosilo iz pečice
Popolno ribje kosilo iz pečice
Zdravo do več kilogramov: preprosti nasveti, ki delujejo
Zdravo do več kilogramov: preprosti nasveti, ki delujejo
voyo
Portal
Spor v družini Beckham
Kmetija
Kmetija
Parazit
Parazit
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
