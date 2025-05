10 let skupine Matter: Res je hitro minilo

Z razprodanim koncertom v Kinu Šiška in množico navdušenih oboževalcev so 10-letnico bobnenja v klubih sinoči praznovali člani trap zasedbe Matter. Skupina, ki je zaslovela z modernimi glasbenimi prijemi in estetskimi, umetniškimi videospoti, načrtov za naslednje desetletje nima. Veseli jih, da po vseh letih še naprej ohranjajo prijateljstvo in isto strast do ustvarjanja. Na odru so se jim, pri praznovanju kariernega jubileja, pridružili tudi glasbeni prijatelji MRFY.

"Kot da si pred klubom in od zunaj poslušaš glasbo, ki jo igrajo znotraj. Opazovalna glasba," je za našo ekipo glasbo, ki jo izvajajo Matter, opisal Matej Tunja-Tunja, Dario Nožić Serini-Dacho pa je dodal: "Mislim, da ima veliko plasti. Vsak lahko našo glasbo dojame po svoje. Prav to je vrlina naše glasbe. Vsakdo si lahko v glavi naredi svoj scenarij glede na dogodke in emocije, ki jih trenutno čuti in dobi neko čisto svojo sliko. Naša glasba nikoli ne skuša nekaj doktrinirati, ampak samo daje široko sliko, sestavljeno iz kadrov, ki jih na koncu po svoje dojameš. Zdi se mi, da jo ravno zaradi tega vsakič doživiš na novo."

Skupina je 10. obletnico delovanja obeležila z razprodanim koncertom v Kinu Šiška. Kot pravijo, da je desteletje res hitro minilo. "Veliko se je dogajalo in dosti je bilo stvari. Eni pravijo, da se jim zdi, kot da je bilo 20 let, nam pa kot da je bilo dve leti. Kot bi desetletje minilo v dveh letih," je ustvarjanje v minulih letih opisal Tunja. "Je kot nekakšen 'soundtrack življenja'. Ko gremo za nazaj poslušat albume in se spomnimo, kje smo bili takrat ali kje smo snemali. Sami sebi pišemo glasbo svojega življenja," pa je dodal Dacho. Ni pa vse samo v glasbi, pomembni so tudi video izdelki, ki so ob izdaji pospremili njihove nove single. "Spoti in estetika so velik del našega ustvarjanja, trenutno pa ustvarjamo glasbo, ki ne potrebuje spotov. Smo v času, ko je vsega preveč in je čisto dovolj, da smo vključiš glasbo in poslušaš," nam je povedal Dacho. Vse od začetkov je s skupino tudi Luka Lah-Levanael, ki je o njihovem ustvarjanju povedal: "Naredili smo si lepo doživetje te poti, ki pa jo vedno prilagajamo identiteti v trenutnem času in temu, kako se počutimo. V prvi vrsti smo prijatelji in tako tudi komuniciramo med seboj."

'Z novim članom naprej do 20. obletnice'

Skupini se je pred časom pridružil nov član, Simeon Perich-Shao, kot so nam povedali, pa z njim vstopajo v novo desetletje delovanja. "Z novim članom Shaom gremo naprej, do 20. obletnice," je napovedal Dacho, Shao pa je dodal: "Ekipi sem se pridružil pred dvema ali tremi leti iz produkcijskega vidika, potem pa je vse skupaj zaživelo." Kljub temu, da nameravajo še naprej ustvarjati, pa nimajo določene časovnice, kdaj naj bi kaj izdali. "Na začetku imaš cilje in ambicije, potem pa je samo še glasba," nam je povedal Dacho.

Glasbena pot tudi s sodelovanji

Ena od skupin, s katero so v preteklosti sodelovali, so MRFY. "Slučajno smo se našli in smo se ujeli. Prepletla se je muzika. V bistvu je bilo tako, da nas je Jure Longyka povabil na dogodek, kjer smo skupaj naredili eno priredbo, v sklopu tega pa smo izdali še pesem Zonzei," se je sodelovanja spominjal Levanael, prav MRFY pa so v sklopu rojstnodnevnega koncerta z Matter stopili tudi na oder.

