10 pesmi o smrti in minevanju

Dylan je s svojim opusom brez dvoma eden največjih umetnikov, človek, ki je za svoje delo prejel Nobelovo nagrado, čeprav mu je nekateri ne privoščijo. Sprva je bil protestni pevec, nato se je pokristjanil, vmes pa je bil celo kavboj, saj je zaigral v filmu Pat Garrett and Billy The Kidkultnega režiserja Sama Peckinpaha , zanjo pa napisal tudi glasbo, med katerimi je tudi pričujoča fatalistična kavbojska balada. Kasneje jo je konec osemdesetih posvojila zasedba Guns N' Roses , ko so jo posneli za album Use Your Illusion 2, nektari pa so celo hudomušno ugotavljali, če ni Axl Rose ob prepevanju pesmi (o tem, da je položil orožje na tla) v živo mislil na zasedbo, ki mu je razpadla kmalu po neverjetnem svetovnem uspehu.

6. Queen - Who wants to live forever/These are the days of our lives/The show must go on

Čeprav gre pri pesmi Who Wants to Live Forever za njihov prispevek k filmu Highlander, napisal pa jo je Brian May, ko je gledal prizor v filmu, ko Connor Macleod (Christopher Lambert) vzame v naročje svojo umirajočo ženo Heather (Biettie Edney). A skladba je dobila povsem nov pomen, ko je leta 1991 za posledicami aidsa umrl Freddie Mercury. Pesem so nihovi oboževalci izglasovali za peto nabolj popularno pesem Queenov. Številni so si in si želijo, da bi Freddie še vedno živel, po drug strani se sprašujejo, kdo si želi večno živeti. Kot je Mercury dejal tudi sam, ni imel dolgočasnega življenja in da bi vse še enkrat ponovil, čeprav nekoliko drugače. Podobno "boleči" sta bili potem še pesmi The show must go on in These are the days of our lives, kjer je na smrt bolni pevec poudaril, da se bo šov nadaljeval tudi po njegovi smrti, hkrati pa je povedal, da je je "bilo slabih stvari v življenju malo", on pa kljub neizbežnemu koncu še vedno ljubi ...