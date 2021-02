11-letni Svit priredil Kreslinovo pesem O, Vrba in jo predstavil v house remiksu

Da gresta lahko tudi kultura in naša kulturna zapuščina v korak s časom, je dokazal 11-letni Svit , ki se na Mini DJ akademiji uči, kako postati DJ, njegov mentor pa je DJ Chili. Svit se je v šoli javi, da bo na šolski prireditvi miksal glasbo, njegovi učiteljici pa se je utrnila še boljša ideja. Katera? "V šoli smo načrtovali šolsko predstavo. Javil sem se, da bi miksal glasbo. Učiteljica Tina Lipovšek Željko mi je predlagala, naj pesem Vlada Kreslina O, Vrba spremenim v house različico. Meni se je to zdelo nemogoče, ampak sem z veseljem začel delati," je povedal 11-letnik in dodal, da je delal veliko, tako podnevi kot ponoči, a da zadeva ni in ni stekla, saj nima prave opreme – ima namreč le nekaj osnovnih programov. Zato je za pomoč prosil svojega mentorja: "Hitro mi je odgovoril in rekel, da bo 'šlo težko čez'. Oba sva poskušala, kar naenkrat pa mi je Chili poslal svoj remiks. Tudi jaz sem bil zelo blizu, a sem na koncu izbral njegovega."

Da je mali Svit res nadarjen in da ima dobro razvit posluh za glasbo, je potrdil njegov mentor, ki nas je na Svita tudi prvi opozoril. Prav ta isti mentor pa je najstnika še dodatno osrečil. Obrnil se je namreč na Vlada Kreslina, mu poslal njun remiks in ga prosil za dovoljenje, da lahko Svit pesem predvaja na prireditvi. Vlado je bil navdušen in je na prijazno sporočilo odgovoril z besedami: "Odlična je, čestitaj mu v mojem imenu. Kar zaplesal sem, čeprav sicer ne plešem. Lep pozdrav, Vlado."

Svit sicer sodeluje z Akademijo, ki se posveča vsem, starim med 9 in 12 let, ki se želijo preizkusiti v didžejanju, in zdi se, da je pred 11-letnikom lepa prihodnost. Svoj remiks bo predstavil na šolski prireditvi in kot je povedal, so vsi na šoli izjemno navdušeni. Sam pa je učiteljici hvaležen za idejo, mentorju za pomoč in Kreslinu za pozitiven odziv.