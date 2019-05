Odprtje 12. festivala Godibodi s Fed Horses ter Jernejem Zoranom

Na ljubljanskem gradu se je začel 12. festival Godibodi, kjer bo odmevala slovenska avtorska in etno glasba. Festival bodo sklenili s projektom Sounds of Slovenia harmonikarja in skladatelja Janeza Dovča, ki je povezal več kot 20 glasbenic in glasbenikov. Na prvi večer se je predstavila alter country skupina Fed Horses ter rock blues zasedba Jernej Zoran & Ministrstvo resnice.