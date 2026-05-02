12-letna North West izdala album, kritiki navdušeni

"Le dobrih 10 minut je potrebnih, da postane jasno, da je North West podedovala veliko zvezdniško moč klana West - Kardashian," so prepričani pri reviji Rolling Stone, kjer so prvi EP 12-letne glasbenice ocenili z visoko oceno 4. "Pri komaj 12 letih je Northin prvenec impresiven ne glede na njen slavni rodovnik."
V duhu obeh staršev je North že vzela slavo v svoje roke, so še prepričani pri reviji, kjer so zapisali, da je mladenka s pomočjo rapa, emo estetike in hyperpop ritmov izdala "presenetljivo samozavestno izjavo o sebi". "Namesto da bi se pretvarjala, da je anonimna ali skrivnostna, se zanaša na dejstvo, da je njeno življenje javno. Toda v teh petih pesmih začne to nemogočo dediščino spreminjati v materialno in hrup okoli sebe oblikuje v nekaj nedvomno njenega."
EP N0rth4evr je kratek, dolg le 11 minut in šest pesmi, "a pusti presenetljivo trajen vtis - zvok mlade umetnice, ki ne le vstopa v družinski posel, ampak začenja opredeljevati pojme lastne mitologije." Ob izidu sta North na družbenih omrežjih podprla tako Kim kot Kanye. Ponosna starša sta na svojih profilih delila povezave do hčerine glasbe, ki očitno že dobiva prve oboževalce.
Hyperpop je sodoben glasbeni slog, ki je postal priljubljen v zadnjem desetletju. Zanj so značilni pretirani, pogosto digitalno obdelani zvoki, visoki vokali, hitri ritmi in vplivi iz pop glasbe 2000-ih, elektronske glasbe ter punka. Ta žanr se pogosto poigrava s pop estetiko in jo postavlja v bolj kaotičen, eksperimentalen kontekst, kar ustvarja zelo energičen in futurističen zvok.
EP je kratica za 'extended play', kar v prevodu pomeni podaljšana plošča. Gre za glasbeno izdajo, ki je daljša od singla, vendar prekratka, da bi jo šteli za celoten studijski album. Običajno vsebuje od tri do šest pesmi in traja do 30 minut. Glasbeniki EP-je pogosto uporabljajo za predstavitev novega materiala, eksperimentiranje z različnimi slogi ali kot most med dvema večjima albumskima projektoma.
Rolling Stone je ena najbolj znanih in vplivnih ameriških revij, ustanovljena leta 1967. Osredotoča se na pop kulturo, glasbo, politiko in družbena vprašanja. Skozi desetletja si je zgradila ugled kot avtoriteta na področju glasbene kritike, njene recenzije albumov in seznami najboljših glasbenikov vseh časov pa pogosto pomembno vplivajo na javno mnenje in prepoznavnost izvajalcev po vsem svetu.
