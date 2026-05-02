12-letna North West izdala album, kritiki navdušeni

"Le dobrih 10 minut je potrebnih, da postane jasno, da je North West podedovala veliko zvezdniško moč klana West - Kardashian," so prepričani pri reviji Rolling Stone , kjer so prvi EP 12-letne glasbenice ocenili z visoko oceno 4. "Pri komaj 12 letih je Northin prvenec impresiven ne glede na njen slavni rodovnik."

V duhu obeh staršev je North že vzela slavo v svoje roke, so še prepričani pri reviji, kjer so zapisali, da je mladenka s pomočjo rapa, emo estetike in hyperpop ritmov izdala "presenetljivo samozavestno izjavo o sebi". "Namesto da bi se pretvarjala, da je anonimna ali skrivnostna, se zanaša na dejstvo, da je njeno življenje javno. Toda v teh petih pesmih začne to nemogočo dediščino spreminjati v materialno in hrup okoli sebe oblikuje v nekaj nedvomno njenega."

EP N0rth4evr je kratek, dolg le 11 minut in šest pesmi, "a pusti presenetljivo trajen vtis - zvok mlade umetnice, ki ne le vstopa v družinski posel, ampak začenja opredeljevati pojme lastne mitologije." Ob izidu sta North na družbenih omrežjih podprla tako Kim kot Kanye. Ponosna starša sta na svojih profilih delila povezave do hčerine glasbe, ki očitno že dobiva prve oboževalce.