13-letna North West po izidu albuma odhaja na turnejo

Sveže pečena 13-letna North West, ki je rojstni dan praznovala pred nekaj dnevi, se odpravlja na turnejo, ki jo bo odprla z nastopom v Dallasu, se nato ustavila tudi v Houstonu, Filadelfiji, New Yorku, Bostonu in Chicagu ter obiskala celo Kanado. Zadnje dejanje turneje, dolge 14 koncertov, se bo konec avgusta odvilo v domačem Los Angelesu.
North se bo na turneji pridružila pevka in raperka Molly Santana, najbolj znana po pesmih Windows Up, Chain Swangin, So Right in hitu Ran To Atlanta, pri katerem je moči združila z raperjema Futurom in Drakom.
Prvorojenka zvezdnice resničnostne televizije Kim Kardashian in kontroverznega raperja Kanyeja Westa se na turnejo odpravlja po izidu svojega prvega albuma, s katerim je pozitivno presenetila kritike in si pri legendarni reviji Rolling Stone prislužila oceno 4.
"Namesto da bi se pretvarjala, da je anonimna ali skrivnostna, se zanaša na dejstvo, da je njeno življenje javno. Toda v teh petih pesmih začne to nemogočo dediščino spreminjati v materialno in hrup okoli sebe oblikuje v nekaj nedvomno njenega," so med drugim zapisali v recenziji.
EP N0rth4evr je kratek, dolg le 11 minut in šest pesmi, "a pusti presenetljivo trajen vtis – zvok mlade umetnice, ki ne le vstopa v družinski posel, ampak začenja opredeljevati pojme lastne mitologije." Ob izidu sta North na družbenih omrežjih podprla tako Kim kot Kanye.
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