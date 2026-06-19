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Glasba

13-letna North West po izidu albuma odhaja na turnejo

Los Angeles, 19. 06. 2026 10.57 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
E.M.
North West

North West, prvorojenka Kim Kardashian in Kanyeja Westa, se po izidu glasbenega prvenca odpravlja na koncertno turnejo, v sklopu katere bo obiskala več ameriških mest in Kanado. 13-letnica je s svojim prvim albumom pozitivno presenetila kritike, pri reviji Rolling Stone so prvi EP nadobudne glasbenice ocenili z visoko oceno 4: "Le dobrih 10 minut je potrebnih, da postane jasno, da je North West podedovala veliko zvezdniško moč klana West - Kardashian."

Sveže pečena 13-letna North West, ki je rojstni dan praznovala pred nekaj dnevi, se odpravlja na turnejo, ki jo bo odprla z nastopom v Dallasu, se nato ustavila tudi v Houstonu, Filadelfiji, New Yorku, Bostonu in Chicagu ter obiskala celo Kanado. Zadnje dejanje turneje, dolge 14 koncertov, se bo konec avgusta odvilo v domačem Los Angelesu.

North West
North West
FOTO: AP

North se bo na turneji pridružila pevka in raperka Molly Santana, najbolj znana po pesmih Windows Up, Chain Swangin, So Right in hitu Ran To Atlanta, pri katerem je moči združila z raperjema Futurom in Drakom.

Prvorojenka zvezdnice resničnostne televizije Kim Kardashian in kontroverznega raperja Kanyeja Westa se na turnejo odpravlja po izidu svojega prvega albuma, s katerim je pozitivno presenetila kritike in si pri legendarni reviji Rolling Stone prislužila oceno 4.

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"Namesto da bi se pretvarjala, da je anonimna ali skrivnostna, se zanaša na dejstvo, da je njeno življenje javno. Toda v teh petih pesmih začne to nemogočo dediščino spreminjati v materialno in hrup okoli sebe oblikuje v nekaj nedvomno njenega," so med drugim zapisali v recenziji.

EP N0rth4evr je kratek, dolg le 11 minut in šest pesmi, "a pusti presenetljivo trajen vtis – zvok mlade umetnice, ki ne le vstopa v družinski posel, ampak začenja opredeljevati pojme lastne mitologije." Ob izidu sta North na družbenih omrežjih podprla tako Kim kot Kanye.

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KOMENTARJI3

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mackon08
19. 06. 2026 11.50
Izgleda kot klovn, ja no ve se čigava je.
Odgovori
0 0
shift
19. 06. 2026 11.09
še en otrok ki ne bo prenesel vsega tega...ne bo ji lahko kljub slavi in denarju
Odgovori
+1
1 0
NeXadileC
19. 06. 2026 11.42
Je vzrejena za takšno. Je v družini. Ne razumem konzumentov.
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0 0
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