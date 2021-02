13-letna slovenska pevka Larisa Leva: Pesem je namenjena sramežljivim dušam

Larisa Leva je 13-letnica, ki prihaja iz Slovenske Bistrice in se lahko pohvali z zmago na glasbenem festivalu Slovenska nota. Za nagrado je prejela snemanje skladbe, ki jo je ustvarila skupaj s priznanim avtorjem Alexom Volaskom , ter videospota.

S skladbo'Le en pogled'se je mlada glasbenica dotaknila tematike, s katero se spopada marsikateri Larisin vrstnik, saj govori o skriti ljubezni in fantu, ki se je zaradi prevelike sramežljivosti ne upa pokazati. "Pesem je spodbuda za vse sramežljive duše, da jih ne bo strah pokazati čustev."

Snemanje videospota je bilo po Larisinih besedah zelo pravljično, saj se je mlada glasbenica prvič znašla v tej vlogi in pred kamero. "Po snemanju sem se še ves dan smejala, ker sem bila presrečna,"je o nepozabni izkušnji povedala. Video, ki je bil posnet na dvorcu Štatenberg, je režiral Matjaž Kosmač.

Larisa Leva se je kljub rosnim letom udeležila že številnih glasbenih festivalov tako doma kot v tujini. Je tudi priljubljena 'tiktokerica', saj njene videe redno spremlja 12.000 sledilk in sledilcev. Želi si, da bi v njej kot pevki videli nekoga, ki ima v sebi veliko pozitivne energije. Njeno poslanstvo pa je s pomočjo petja sporočati, naj nikoli ne prenehajo verjeti v ljubezen in svoje sanje. "Ostanite zvesti sami sebi in počnite, kar vas veseli," svojim poslušalcem sporoča Larisa, ki se podpisuje tudi kot avtorica besedila svoje prve skladbe.